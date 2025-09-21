https://ria.ru/20250921/sanktsii-2043356269.html

Молдавский оппозиционер назвала украинские санкции инструментом репрессий

Молдавский оппозиционер назвала украинские санкции инструментом репрессий - РИА Новости, 21.09.2025

Молдавский оппозиционер назвала украинские санкции инструментом репрессий

Киев превратил санкции в инструмент репрессий, заявила председатель оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" Наталья Параска, комментируя ограничительные... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T16:08:00+03:00

2025-09-21T16:08:00+03:00

2025-09-21T16:09:00+03:00

в мире

евгения гуцул

кирилл логвинов

молдавия

украина

дмитрий константинов

гагаузия

лига безопасного интернета

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 21 сен - РИА Новости. Киев превратил санкции в инструмент репрессий, заявила председатель оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" Наталья Параска, комментируя ограничительные меры, введенные против нее властями Украины. Накануне Украина в рамках очередного пакета включила в санкционный список 96 лиц, в том числе 11 общественных и политических деятелей Молдавии. Среди них - осужденная в Молдавии на семь лет лишения свободы главы Гагаузии Евгении Гуцул, спикер Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов, председатель партии "Возрождение" Наталья Параска. "Украина, моя родина, страна, где я родилась, где закончила школу и университет, где живет моя мама - преподаватель, где похоронены мои предки и где моя бабушка всю жизнь проработала и получила государственные награды. И вот теперь эта же страна закрывает мне двери. Получается, что если, не дай Бог, умрет кто-то из близких, я даже на похороны не смогу поехать… И тут я хочу спросить: что значит санкции против собственных граждан? Это теперь новый инструмент власти - запрет на всё и вся? Это лишение гражданства за инакомыслие? Вы превратили слово "санкции" в инструмент внутренней репрессии", - написала Параска в своем Telegram-канале. По словам Параски, она испытывает только боль из-за того, что страна, которую она считала своей, объявила ее врагом. "Украина отрезала не политику, а дочь от матери. Санкциями вы не запугали меня, вы совершили преступление, и история вам этого не простит. Я не молчала, не молчу и не буду молчать. Но, наверное, это и есть главный "грех" в глазах нынешней украинской власти", - пояснила она. Санкции охватывают широкий спектр лиц, связанных с разными сферами. Под ограничения попали в том числе представители власти Крыма, судебной системы РФ, аналитики и журналисты. Санкции наложены, в частности, на 66 физических и 13 юридических лиц, связанных с деятельностью крымской администрации. Среди них директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов, первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Андрей Кикоть, министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик, судьи Василий Злотников и Денис Изотенко. Кроме того, санкции введены против главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной, журналиста Сергея Веселовского, директора Института Европы РАН Алексея Громыко, координатора Группы информации по преступлениям против личности, директор фонда "Историческая память", научного сотрудника Института российской истории РАН Александра Дюкова.

https://ria.ru/20250921/krym-2043317720.html

https://ria.ru/20250921/sanktsii-2043344269.html

молдавия

украина

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, евгения гуцул, кирилл логвинов, молдавия, украина, дмитрий константинов, гагаузия, лига безопасного интернета, возрождение, российская академия наук