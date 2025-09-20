В Днепропетровске прогремели повторные взрывы

https://ria.ru/20250920/vzryvy-2043117660.html
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Серия новых взрывов прозвучала в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области, сообщил украинский телеканал "Общественное".Ранее телеканал сообщал о звуках взрывов в городе."Серия взрывов прозвучала в Днепре (Днепропетровске - ред.)", - говорится в публикации Telegram-канала "Общественного".По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Днепропетровской области с 21.17 мск пятницы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
