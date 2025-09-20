https://ria.ru/20250920/vs-2043155293.html

ВС России освободили Березовое в Днепропетровской области

ВС России освободили Березовое в Днепропетровской области

Российская группировка войск "Восток" освободила Березовое в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.09.2025

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" освободила Березовое в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Березовое Днепропетровской области", - говорится в сводке российского ведомства.

