ВС России освободили Березовое в Днепропетровской области
ВС России освободили Березовое в Днепропетровской области - РИА Новости, 20.09.2025
ВС России освободили Березовое в Днепропетровской области
Российская группировка войск "Восток" освободила Березовое в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T12:09:00+03:00
2025-09-20T12:09:00+03:00
2025-09-20T12:32:00+03:00
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" освободила Березовое в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Березовое Днепропетровской области", - говорится в сводке российского ведомства.
