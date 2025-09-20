Вдову погибшего генерала Кириллова избрали в Костромскую областную думу
Вдова начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова избрана в Костромскую областную думу
Светлана Кириллова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Вдова погибшего начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова Светлана Кириллова избрана в Костромскую областную думу от партии "Единая Россия", следует из постановления избиркома региона.
В мае Кириллова победила на праймериз партии "Единая Россия", проводимых для последующего выдвижения на выборы депутатов Костромской облдумы.
На месте гибели генерала Кириллова установили памятную табличку
30 августа, 06:35
Избирком Костромской области по итогам прошедших 12-14 сентября выборов депутатов облдумы опубликовал постановление "Об установлении общих результатов выборов депутатов Костромской областной думы восьмого созыва 14 сентября 2025 года". В приложении к постановлению – список избранных депутатов Костромской областной думы восьмого созыва. В перечне есть Светлана Кириллова, она шла на выборы в списке партии "Единая Россия".
Согласно сайту праймериз "Единой России", в биографии Кирилловой значится, что она родилась в 1973 году в Костроме, место работы – Минобороны РФ. В своем видеообращении Кириллова рассказала, что участвует в предварительном голосовании ЕР, чтобы "отстаивать интересы родного города".
Ранее издание "Ведомости", ссылаясь на свои источники, сообщало, что Кириллова после избрания может быть делегирована в Совфед от законодательного органа Костромской области. Сенатором от законодательной власти региона является Сергей Калашник, чьи полномочия истекают в этом году. Калашника не было в списке участников праймериз ЕР. В списке вошедших в состав облдумы депутатов Сергей Калашник также не значится.
Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
Также были арестованы Рамазан Падиев и Батухан Точиев, которые арендовали комнату в хостеле для Курбонова и получали для него деньги от куратора. Позже стало известно об еще двух фигурантах: Роберте Сафаряне и объявленном в розыск гражданине Украины Андрее Гедзике.
В Костромской области увековечивают память генерала Игоря Кириллова
19 августа, 20:54