https://ria.ru/20250920/vdova-2043234349.html

Вдову погибшего генерала Кириллова избрали в Костромскую областную думу

Вдову погибшего генерала Кириллова избрали в Костромскую областную думу - РИА Новости, 20.09.2025

Вдову погибшего генерала Кириллова избрали в Костромскую областную думу

Вдова погибшего начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова Светлана Кириллова избрана в Костромскую областную думу от партии "Единая Россия", следует из... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T20:01:00+03:00

2025-09-20T20:01:00+03:00

2025-09-20T20:01:00+03:00

политика

костромская область

россия

кострома

игорь кириллов

сергей калашников

единая россия

костромская областная дума

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015224780_0:60:668:436_1920x0_80_0_0_821dca927424ec89b52bcd2313d518a8.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Вдова погибшего начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова Светлана Кириллова избрана в Костромскую областную думу от партии "Единая Россия", следует из постановления избиркома региона. В мае Кириллова победила на праймериз партии "Единая Россия", проводимых для последующего выдвижения на выборы депутатов Костромской облдумы. Избирком Костромской области по итогам прошедших 12-14 сентября выборов депутатов облдумы опубликовал постановление "Об установлении общих результатов выборов депутатов Костромской областной думы восьмого созыва 14 сентября 2025 года". В приложении к постановлению – список избранных депутатов Костромской областной думы восьмого созыва. В перечне есть Светлана Кириллова, она шла на выборы в списке партии "Единая Россия". Согласно сайту праймериз "Единой России", в биографии Кирилловой значится, что она родилась в 1973 году в Костроме, место работы – Минобороны РФ. В своем видеообращении Кириллова рассказала, что участвует в предварительном голосовании ЕР, чтобы "отстаивать интересы родного города". Ранее издание "Ведомости", ссылаясь на свои источники, сообщало, что Кириллова после избрания может быть делегирована в Совфед от законодательного органа Костромской области. Сенатором от законодательной власти региона является Сергей Калашник, чьи полномочия истекают в этом году. Калашника не было в списке участников праймериз ЕР. В списке вошедших в состав облдумы депутатов Сергей Калашник также не значится. Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. Также были арестованы Рамазан Падиев и Батухан Точиев, которые арендовали комнату в хостеле для Курбонова и получали для него деньги от куратора. Позже стало известно об еще двух фигурантах: Роберте Сафаряне и объявленном в розыск гражданине Украины Андрее Гедзике.

https://ria.ru/20250830/tablichka-2038455665.html

https://ria.ru/20250819/kirillov-2036391885.html

костромская область

россия

кострома

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, костромская область, россия, кострома, игорь кириллов, сергей калашников, единая россия, костромская областная дума, войска рхбз