Вдову погибшего генерала Кириллова избрали в Костромскую областную думу - РИА Новости, 20.09.2025
20:01 20.09.2025
Вдову погибшего генерала Кириллова избрали в Костромскую областную думу
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Вдова погибшего начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова Светлана Кириллова избрана в Костромскую областную думу от партии "Единая Россия", следует из постановления избиркома региона. В мае Кириллова победила на праймериз партии "Единая Россия", проводимых для последующего выдвижения на выборы депутатов Костромской облдумы. Избирком Костромской области по итогам прошедших 12-14 сентября выборов депутатов облдумы опубликовал постановление "Об установлении общих результатов выборов депутатов Костромской областной думы восьмого созыва 14 сентября 2025 года". В приложении к постановлению – список избранных депутатов Костромской областной думы восьмого созыва. В перечне есть Светлана Кириллова, она шла на выборы в списке партии "Единая Россия". Согласно сайту праймериз "Единой России", в биографии Кирилловой значится, что она родилась в 1973 году в Костроме, место работы – Минобороны РФ. В своем видеообращении Кириллова рассказала, что участвует в предварительном голосовании ЕР, чтобы "отстаивать интересы родного города". Ранее издание "Ведомости", ссылаясь на свои источники, сообщало, что Кириллова после избрания может быть делегирована в Совфед от законодательного органа Костромской области. Сенатором от законодательной власти региона является Сергей Калашник, чьи полномочия истекают в этом году. Калашника не было в списке участников праймериз ЕР. В списке вошедших в состав облдумы депутатов Сергей Калашник также не значится. Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. Также были арестованы Рамазан Падиев и Батухан Точиев, которые арендовали комнату в хостеле для Курбонова и получали для него деньги от куратора. Позже стало известно об еще двух фигурантах: Роберте Сафаряне и объявленном в розыск гражданине Украины Андрее Гедзике.
политика, костромская область, россия, кострома, игорь кириллов, сергей калашников, единая россия, костромская областная дума, войска рхбз
Политика, Костромская область, Россия, Кострома, Игорь Кириллов, Сергей Калашников, Единая Россия, Костромская областная Дума, Войска РХБЗ
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Вдова погибшего начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова Светлана Кириллова избрана в Костромскую областную думу от партии "Единая Россия", следует из постановления избиркома региона.
В мае Кириллова победила на праймериз партии "Единая Россия", проводимых для последующего выдвижения на выборы депутатов Костромской облдумы.
Избирком Костромской области по итогам прошедших 12-14 сентября выборов депутатов облдумы опубликовал постановление "Об установлении общих результатов выборов депутатов Костромской областной думы восьмого созыва 14 сентября 2025 года". В приложении к постановлению – список избранных депутатов Костромской областной думы восьмого созыва. В перечне есть Светлана Кириллова, она шла на выборы в списке партии "Единая Россия".
Согласно сайту праймериз "Единой России", в биографии Кирилловой значится, что она родилась в 1973 году в Костроме, место работы – Минобороны РФ. В своем видеообращении Кириллова рассказала, что участвует в предварительном голосовании ЕР, чтобы "отстаивать интересы родного города".
Ранее издание "Ведомости", ссылаясь на свои источники, сообщало, что Кириллова после избрания может быть делегирована в Совфед от законодательного органа Костромской области. Сенатором от законодательной власти региона является Сергей Калашник, чьи полномочия истекают в этом году. Калашника не было в списке участников праймериз ЕР. В списке вошедших в состав облдумы депутатов Сергей Калашник также не значится.
Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
Также были арестованы Рамазан Падиев и Батухан Точиев, которые арендовали комнату в хостеле для Курбонова и получали для него деньги от куратора. Позже стало известно об еще двух фигурантах: Роберте Сафаряне и объявленном в розыск гражданине Украины Андрее Гедзике.
ПолитикаКостромская областьРоссияКостромаИгорь КирилловСергей КалашниковЕдиная РоссияКостромская областная ДумаВойска РХБЗ
 
 
