Сход вагонов в Амурской области не повлиял на движение поездов - РИА Новости, 20.09.2025
06:10 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/vagony-2043123864.html
Сход вагонов в Амурской области не повлиял на движение поездов
Сход вагонов в Амурской области не повлиял на движение поездов - РИА Новости, 20.09.2025
Сход вагонов в Амурской области не повлиял на движение поездов
Сход вагонов и укладочного крана во время ремонта путей на железной дороге в Тындинском округе Амурской области не повлиял на движение пассажирских поездов,... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T06:10:00+03:00
2025-09-20T06:10:00+03:00
происшествия
амурская область
россия
дальневосточная железная дорога
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043116552_0:497:958:1036_1920x0_80_0_0_a96607457e1530cb4e0625c741155eaf.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сен – РИА Новости. Сход вагонов и укладочного крана во время ремонта путей на железной дороге в Тындинском округе Амурской области не повлиял на движение пассажирских поездов, последствия ЧП ликвидирует восстановительный поезд, сообщает Дальневосточная железная дорога. По уточнённым данным ДВЖД, произошёл сход трёх вагонов. Ранее сообщалось о двух. "Девятнадцатого сентября в 20.40 местного времени на перегоне Беленькая - Федосеев при производстве ремонтно-путевых работ произошел сход трех вагонов и укладочного крана. Для ликвидации последствий произошедшего задействован восстановительный поезд. На движение пассажирских поездов происшествие не влияет", - говорится в сообщении. По данным Восточного МСУТ, в пятницу на перегоне Беленькая - Федосеев при движении укладочного поезда произошел сход подвижного состава с выездом на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой и столкновением с бульдозером. В момент происшествия на одной из платформ укладочного поезда находилось 12 работников и 2 работника на укладочном кране, в результате произошедшего один человек погиб на месте происшествия, второй скончался в медицинском учреждении, остальные работники получили различные травмы. В Тындинском муниципальном округе введен режим ЧС в связи с происшествием на железной дороге, сообщил ранее главк МЧС по региону. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Следователи на месте ЧП устанавливают все обстоятельства произошедшего.
амурская область
россия
Сход вагонов в Амурской области не повлиял на движение поездов

ДВЖД: ЧП на железной дороге в Приамурье не повлияло на движение поездов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сен – РИА Новости. Сход вагонов и укладочного крана во время ремонта путей на железной дороге в Тындинском округе Амурской области не повлиял на движение пассажирских поездов, последствия ЧП ликвидирует восстановительный поезд, сообщает Дальневосточная железная дорога.
По уточнённым данным ДВЖД, произошёл сход трёх вагонов. Ранее сообщалось о двух.
"Девятнадцатого сентября в 20.40 местного времени на перегоне Беленькая - Федосеев при производстве ремонтно-путевых работ произошел сход трех вагонов и укладочного крана. Для ликвидации последствий произошедшего задействован восстановительный поезд. На движение пассажирских поездов происшествие не влияет", - говорится в сообщении.
По данным Восточного МСУТ, в пятницу на перегоне Беленькая - Федосеев при движении укладочного поезда произошел сход подвижного состава с выездом на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой и столкновением с бульдозером. В момент происшествия на одной из платформ укладочного поезда находилось 12 работников и 2 работника на укладочном кране, в результате произошедшего один человек погиб на месте происшествия, второй скончался в медицинском учреждении, остальные работники получили различные травмы.
В Тындинском муниципальном округе введен режим ЧС в связи с происшествием на железной дороге, сообщил ранее главк МЧС по региону.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Следователи на месте ЧП устанавливают все обстоятельства произошедшего.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
