Сход вагонов в Амурской области не повлиял на движение поездов
ДВЖД: ЧП на железной дороге в Приамурье не повлияло на движение поездов
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура/TelegramСход вагонов и крана с рельсов в Амурской области
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сен – РИА Новости. Сход вагонов и укладочного крана во время ремонта путей на железной дороге в Тындинском округе Амурской области не повлиял на движение пассажирских поездов, последствия ЧП ликвидирует восстановительный поезд, сообщает Дальневосточная железная дорога.
По уточнённым данным ДВЖД, произошёл сход трёх вагонов. Ранее сообщалось о двух.
"Девятнадцатого сентября в 20.40 местного времени на перегоне Беленькая - Федосеев при производстве ремонтно-путевых работ произошел сход трех вагонов и укладочного крана. Для ликвидации последствий произошедшего задействован восстановительный поезд. На движение пассажирских поездов происшествие не влияет", - говорится в сообщении.
По данным Восточного МСУТ, в пятницу на перегоне Беленькая - Федосеев при движении укладочного поезда произошел сход подвижного состава с выездом на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой и столкновением с бульдозером. В момент происшествия на одной из платформ укладочного поезда находилось 12 работников и 2 работника на укладочном кране, в результате произошедшего один человек погиб на месте происшествия, второй скончался в медицинском учреждении, остальные работники получили различные травмы.
В Тындинском муниципальном округе введен режим ЧС в связи с происшествием на железной дороге, сообщил ранее главк МЧС по региону.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Следователи на месте ЧП устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Поезда ФПК вошли в график после задержек из-за ЧП в Орловской области
16 сентября, 12:42