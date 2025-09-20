https://ria.ru/20250920/ursula-2043132178.html
Слова фон дер Ляйен о российских истребителях поразили журналиста
Слова фон дер Ляйен о российских истребителях поразили журналиста - РИА Новости, 20.09.2025
Слова фон дер Ляйен о российских истребителях поразили журналиста
Журналист Чей Боуз в соцсети X обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен во лжи из-за ее слов о российских истребителях МиГ-31. РИА Новости, 20.09.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041616297_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_edbcac5370197d35b0a6deef3a2d7350.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети X обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен во лжи из-за ее слов о российских истребителях МиГ-31.Накануне она утверждала, что самолеты якобы нарушили воздушное пространство Эстонии."Еврофюрер вновь лжет", — написал Боуз.В Минобороны в субботу заявили, что истребители МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушив границ других государств.Так ведомство ответило на обвинения МИД Эстонии, который утверждает, что российские самолеты якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут. В связи с этим "инцидентом" министерство вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту протеста. Таллин также запросил консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса.
