Слова фон дер Ляйен о российских истребителях поразили журналиста
08:30 20.09.2025 (обновлено: 14:20 20.09.2025)
Слова фон дер Ляйен о российских истребителях поразили журналиста
Слова фон дер Ляйен о российских истребителях поразили журналиста
Слова фон дер Ляйен о российских истребителях поразили журналиста
Журналист Чей Боуз в соцсети X обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен во лжи из-за ее слов о российских истребителях МиГ-31. РИА Новости, 20.09.2025
в мире
эстония
республика карелия
калининградская область
урсула фон дер ляйен
чей боуз
нато
еврокомиссия
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети X обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен во лжи из-за ее слов о российских истребителях МиГ-31.Накануне она утверждала, что самолеты якобы нарушили воздушное пространство Эстонии."Еврофюрер вновь лжет", — написал Боуз.В Минобороны в субботу заявили, что истребители МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушив границ других государств.Так ведомство ответило на обвинения МИД Эстонии, который утверждает, что российские самолеты якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут. В связи с этим "инцидентом" министерство вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту протеста. Таллин также запросил консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса.
эстония
республика карелия
калининградская область
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети X обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен во лжи из-за ее слов о российских истребителях МиГ-31.
Накануне она утверждала, что самолеты якобы нарушили воздушное пространство Эстонии.
"Еврофюрер вновь лжет", — написал Боуз.
В Минобороны в субботу заявили, что истребители МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушив границ других государств.
Так ведомство ответило на обвинения МИД Эстонии, который утверждает, что российские самолеты якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут. В связи с этим "инцидентом" министерство вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту протеста. Таллин также запросил консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса.
