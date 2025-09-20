Рейтинг@Mail.ru
Украине придется открыть границы для мигрантов из Азии, считает Кулеба - РИА Новости, 20.09.2025
22:38 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/ukraina-2043261675.html
Украине придется открыть границы для мигрантов из Азии, считает Кулеба
Украине придется открыть границы для мигрантов из Азии, считает Кулеба - РИА Новости, 20.09.2025
Украине придется открыть границы для мигрантов из Азии, считает Кулеба
Украине из-за массового оттока молодежи и ухудшающейся демографической ситуации возможно понадобится открыть границы для мигрантов из Азии, заявил экс-министр... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T22:38:00+03:00
2025-09-20T22:38:00+03:00
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Украине из-за массового оттока молодежи и ухудшающейся демографической ситуации возможно понадобится открыть границы для мигрантов из Азии, заявил экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, массовый выезд украинской молодежи 18-22 лет приведет к плохим последствиям для государства. Кулеба предположил, что Украина рискует остаться с преобладанием пожилого населения. При этом сам Кулеба считается спешно покинувшим страну после того, как правительство Украины приняло постановление о запрете на выезд бывшим дипломатам. &quot;Ничего хорошего (в перспективе - ред.) для населения у нас не будет. Мы в негативной динамике, она была у нас и до войны наихудшей в Европе. Никто уже не хочет рожать нигде в мире. Возможно, нам придется открывать страну для мигрантов из Бангладеш, Непала, Индии, Филиппин и Вьетнама&quot;, - сказал Кулеба в видео, опубликованном в Telegram-канале украинского телеканала &quot;Новости.Live&quot;.Издание "Украинские национальные новости" в пятницу сообщало, что население Украины снизилось до 28,7 миллиона человек. Позже издание "Украинская правда" сообщило, что число абитуриентов, поступающих в украинские высшие учебные заведения в 2025 году, сократилось вдвое. В начале 2025 года депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, предположил, что население Украины могло сократиться до 21 миллиона человек. В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны. В апреле 2024 года украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе того же года заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в 2,5 раза. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны. Последняя официальная перепись населения Украины прошла в 2001 году. По ее результатам население Украины составило около 48 миллионов человек.
Украине придется открыть границы для мигрантов из Азии, считает Кулеба

Кулеба: Украине из-за ухудшения демографии придется открыть границы мигрантам

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Украине из-за массового оттока молодежи и ухудшающейся демографической ситуации возможно понадобится открыть границы для мигрантов из Азии, заявил экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, массовый выезд украинской молодежи 18-22 лет приведет к плохим последствиям для государства. Кулеба предположил, что Украина рискует остаться с преобладанием пожилого населения. При этом сам Кулеба считается спешно покинувшим страну после того, как правительство Украины приняло постановление о запрете на выезд бывшим дипломатам.
"Ничего хорошего (в перспективе - ред.) для населения у нас не будет. Мы в негативной динамике, она была у нас и до войны наихудшей в Европе. Никто уже не хочет рожать нигде в мире. Возможно, нам придется открывать страну для мигрантов из Бангладеш, Непала, Индии, Филиппин и Вьетнама", - сказал Кулеба в видео, опубликованном в Telegram-канале украинского телеканала "Новости.Live".

Издание "Украинские национальные новости" в пятницу сообщало, что население Украины снизилось до 28,7 миллиона человек. Позже издание "Украинская правда" сообщило, что число абитуриентов, поступающих в украинские высшие учебные заведения в 2025 году, сократилось вдвое.
В начале 2025 года депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, предположил, что население Украины могло сократиться до 21 миллиона человек.
В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны.
В апреле 2024 года украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе того же года заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в 2,5 раза.
Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
Последняя официальная перепись населения Украины прошла в 2001 году. По ее результатам население Украины составило около 48 миллионов человек.
