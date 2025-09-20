Рейтинг@Mail.ru
Украина перебросила на границу с ДНР несколько установок HIMARS
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:16 20.09.2025 (обновлено: 14:13 20.09.2025)
Украина перебросила на границу с ДНР несколько установок HIMARS
Украина перебросила на границу с ДНР несколько установок HIMARS - РИА Новости, 20.09.2025
Украина перебросила на границу с ДНР несколько установок HIMARS
Украина перебросила несколько установок РСЗО HIMARS производства США на границу с ДНР, чтобы наносить удары по региону, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 20.09.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сша
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Украина перебросила несколько установок РСЗО HIMARS производства США на границу с ДНР, чтобы наносить удары по региону, сообщили РИА Новости в силовых структурах. &quot;Для нанесения ударов по ДНР со стороны Днепропетровской области на границе с Донецкой Народной Республикой, предположительно, в район населенного пункта Межевая противником были переброшены несколько установок РСЗО HIMARS&quot;, — сказал собеседник агентства.В среду Владимир Зеленский заявил, что в первые два пакета военной помощи из США, оплаченные странами ЕС в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) по закупке американского вооружения для Киева, войдут ракеты для систем ПВО Patriot и реактивные снаряды для HIMARS.Днем ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый пакет военной помощи Киеву, профинансированный американскими союзниками по НАТО. При этом Белый дом официально не подтверждал эту информацию.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
донецкая народная республика
украина
сша
донецкая народная республика, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, США
Украина перебросила на границу с ДНР несколько установок HIMARS

ВСУ перебросили несколько HIMARS на границу с ДНР для ударов по региону

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince BisardАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince Bisard
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Украина перебросила несколько установок РСЗО HIMARS производства США на границу с ДНР, чтобы наносить удары по региону, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«

"Для нанесения ударов по ДНР со стороны Днепропетровской области на границе с Донецкой Народной Республикой, предположительно, в район населенного пункта Межевая противником были переброшены несколько установок РСЗО HIMARS", — сказал собеседник агентства.

В среду Владимир Зеленский заявил, что в первые два пакета военной помощи из США, оплаченные странами ЕС в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) по закупке американского вооружения для Киева, войдут ракеты для систем ПВО Patriot и реактивные снаряды для HIMARS.
Днем ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый пакет военной помощи Киеву, профинансированный американскими союзниками по НАТО. При этом Белый дом официально не подтверждал эту информацию.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСША
 
 
Заголовок открываемого материала