Украина перебросила на границу с ДНР несколько установок HIMARS

20.09.2025

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Украина перебросила несколько установок РСЗО HIMARS производства США на границу с ДНР, чтобы наносить удары по региону, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Для нанесения ударов по ДНР со стороны Днепропетровской области на границе с Донецкой Народной Республикой, предположительно, в район населенного пункта Межевая противником были переброшены несколько установок РСЗО HIMARS", — сказал собеседник агентства.В среду Владимир Зеленский заявил, что в первые два пакета военной помощи из США, оплаченные странами ЕС в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) по закупке американского вооружения для Киева, войдут ракеты для систем ПВО Patriot и реактивные снаряды для HIMARS.Днем ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый пакет военной помощи Киеву, профинансированный американскими союзниками по НАТО. При этом Белый дом официально не подтверждал эту информацию.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

