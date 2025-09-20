Рейтинг@Mail.ru
В Минпросвещения оценили вероятность перехода на электронные учебники
16:06 20.09.2025
В Минпросвещения оценили вероятность перехода на электронные учебники
В Минпросвещения оценили вероятность перехода на электронные учебники
Электронные учебники не будут применяться в российских школах, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.
общество
россия
нижний новгород
земля
александр бугаев
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Электронные учебники не будут применяться в российских школах, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев. Слет Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) проходит в Нижнем Новгороде с 17 по 22 сентября. "Мы не будем применять в школах, например, электронный учебник. Потому что бумажный учебник формирует мировоззрение, он формирует развитие ребенка, в том числе и головного мозга. Конечно, наши учебники останутся бумажными", - сказал Бугаев журналистам. В то же время он напомнил, что в российских школах применяется ряд электронных информационных систем. "Мы не чужды современности: существует государственная информационная система "Моя школа", электронные дневники и другие сопутствующие и помогающие образовательному процессу инструменты", - отметил Бугаев. При этом он подчеркнул, что живого общения учителя и ученика никто не заменит, так как это не просто общение, а передача опыта и знаний от человека к человеку. Слет ВФМ собрал 2 тысячи молодых людей: 1 тысяча участников из России и столько же иностранцев со всех континентов Земли. В слете также принимают участие 200 подростков от 14 до 17лет - 100 из РФ и 100 из-за рубежа. Организатором мероприятия стала Росмолодежь, соорганизатором - правительство Нижегородской области, а оператором - Дирекция Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ).
россия
нижний новгород
земля
общество, россия, нижний новгород, земля, александр бугаев, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Общество, Россия, Нижний Новгород, Земля, Александр Бугаев, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
В Минпросвещения оценили вероятность перехода на электронные учебники

В Минпросвещения заявили, что электронные учебники не будут применяться в школах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Электронные учебники не будут применяться в российских школах, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.
Слет Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) проходит в Нижнем Новгороде с 17 по 22 сентября.
"Мы не будем применять в школах, например, электронный учебник. Потому что бумажный учебник формирует мировоззрение, он формирует развитие ребенка, в том числе и головного мозга. Конечно, наши учебники останутся бумажными", - сказал Бугаев журналистам.
В то же время он напомнил, что в российских школах применяется ряд электронных информационных систем.
"Мы не чужды современности: существует государственная информационная система "Моя школа", электронные дневники и другие сопутствующие и помогающие образовательному процессу инструменты", - отметил Бугаев.
При этом он подчеркнул, что живого общения учителя и ученика никто не заменит, так как это не просто общение, а передача опыта и знаний от человека к человеку.
Слет ВФМ собрал 2 тысячи молодых людей: 1 тысяча участников из России и столько же иностранцев со всех континентов Земли. В слете также принимают участие 200 подростков от 14 до 17лет - 100 из РФ и 100 из-за рубежа. Организатором мероприятия стала Росмолодежь, соорганизатором - правительство Нижегородской области, а оператором - Дирекция Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ).
