СМИ раскрыли тактику Трампа по антироссийским санкциям

МОСКВА, 20 cен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп создает впечатление, что дистанцируется от НАТО, выдвигая все новые условия по санкциям против России пишет французская газета Le Figaro."Выдвигая своим союзникам по НАТО новые условия по санкциям против России, что он (Трамп — Прим. Ред.) делает регулярно, но никогда не реализует, он создает впечатление, что дистанцируется от альянса", — говорится в материале.Как пишет издание, эти меры иногда сопровождаются обнадеживающими заявлениями Трампа, что еще больше усиливает путаницу в рядах стран-участниц НАТО."Почти в то же время из Вашингтона пришли сообщения, что Пентагон рассматривает возможность сокращения финансирования программ обучения и оснащения, <…>, которые оказывают важную поддержку странам Балтии", — напоминает издание.Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на страны НАТО. Путин подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

