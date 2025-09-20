Рейтинг@Mail.ru
Трамп прокомментировал разговор с Си Цзиньпином
00:12 20.09.2025 (обновлено: 00:23 20.09.2025)
Трамп прокомментировал разговор с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп по итогам разговора с лидером КНР Си Цзиньпином выразил уверенность, что тот хотел бы увидеть завершение конфликта на Украине. РИА Новости, 20.09.2025
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам разговора с лидером КНР Си Цзиньпином выразил уверенность, что тот хотел бы увидеть завершение конфликта на Украине."Я думаю, что он действительно хотел бы, чтобы это (урегулирование конфликта на Украине - ред.) было достигнуто, и думаю, он будет работать с нами", - заявил Трамп, говоря о лидере КНР.При этом он отметил, что разговор с Си Цзиньпином продлился около 2 часов.
китай, в мире, украина, сша, дональд трамп, си цзиньпин
Трамп прокомментировал разговор с Си Цзиньпином

Трамп заявил, что лидер КНР хотел бы увидеть завершение украинского конфликта

ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам разговора с лидером КНР Си Цзиньпином выразил уверенность, что тот хотел бы увидеть завершение конфликта на Украине.
"Я думаю, что он действительно хотел бы, чтобы это (урегулирование конфликта на Украине - ред.) было достигнуто, и думаю, он будет работать с нами", - заявил Трамп, говоря о лидере КНР.
При этом он отметил, что разговор с Си Цзиньпином продлился около 2 часов.
Трамп заявил, что он и Си Цзиньпин "с нетерпением ждут" очной встречи
Вчера, 18:36
 
