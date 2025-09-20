https://ria.ru/20250920/tramp-2043107793.html

Трамп прокомментировал разговор с Си Цзиньпином

Трамп прокомментировал разговор с Си Цзиньпином - РИА Новости, 20.09.2025

Трамп прокомментировал разговор с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп по итогам разговора с лидером КНР Си Цзиньпином выразил уверенность, что тот хотел бы увидеть завершение конфликта на Украине. РИА Новости, 20.09.2025

ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам разговора с лидером КНР Си Цзиньпином выразил уверенность, что тот хотел бы увидеть завершение конфликта на Украине."Я думаю, что он действительно хотел бы, чтобы это (урегулирование конфликта на Украине - ред.) было достигнуто, и думаю, он будет работать с нами", - заявил Трамп, говоря о лидере КНР.При этом он отметил, что разговор с Си Цзиньпином продлился около 2 часов.

