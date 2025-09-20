Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20.09.2025
Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения российской группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 480 военнослужащих, танк, пять бронемашин, сообщили... РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 480 военнослужащих, танк, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Артемовка, Димитров, Красноармейск, Красный Лиман, Криворожье, Николайполье, Родинское, Удачное Донецкой Народной Республики, Ивановка и Филия Днепропетровской области."Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США", - говорится в сообщении.
Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 480 военнослужащих, танк, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Артемовка, Димитров, Красноармейск, Красный Лиман, Криворожье, Николайполье, Родинское, Удачное Донецкой Народной Республики, Ивановка и Филия Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США", - говорится в сообщении.
