Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Днепропетровской области, противник потерял более 270 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Вербовое, Гавриловка, Калиновское и Подгавриловка Днепропетровской области", - говорится в сводке российского ведомства."ВСУ потеряли свыше 270 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, а также станцию радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.

