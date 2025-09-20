https://ria.ru/20250920/svo-2043155741.html
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 20.09.2025
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Российская группировка войск "Восток" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Днепропетровской области, противник потерял...
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Днепропетровской области, противник потерял более 270 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Вербовое, Гавриловка, Калиновское и Подгавриловка Днепропетровской области", - говорится в сводке российского ведомства."ВСУ потеряли свыше 270 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, а также станцию радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
