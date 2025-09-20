https://ria.ru/20250920/solntse-2043149389.html
На Солнце произошла сильная вспышка
На Солнце произошла сильная вспышка - РИА Новости, 20.09.2025
На Солнце произошла сильная вспышка
Вспышка класса М произошла на Солнце в ночь на субботу, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Вспышка класса М произошла на Солнце в ночь на субботу, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. На сайте Лаборатории указано, что вспышка, достигшая балла М1.5, произошла в первом часу ночи по московскому времени 20 сентября. Также в течение субботы произошли три вспышки более слабого класса С. При этом геомагнитная обстановка на Земле спокойная. Магнитные бури в прогнозе на ближайшее время также отсутствуют.
земля
