В Ленинградской области открыли памятник Сергею Бодрову-младшему

Памятник Сергею Бодрову-младшему открыли в Приозерске Ленинградской области
Памятник Сергею Бодрову-младшему в Приозерске Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Памятник Сергею Бодрову-младшему открыли в городе Приозерске Ленинградской области, сообщила администрация Приозерского района.
"Рядом с Киноконцертным залом сегодня в 11.00 (время совпадает с мск - ред.) состоялось знаменательное событие - торжественное открытие памятника Сергею Бодрову-младшему", - сообщается на странице администрации района в соцсети "ВКонтакте".
Власти напомнили, что в 1997 году вышел в прокат фильм "Брат", съемки эпизодов которого проходили в Приозерске.
"По сценарию герой родился в нашем Приозерске. Благодаря этой роли Сергей Бодров стал кумиром поколения девяностых. Сергей Бодров-младший – символ поколения, чьи роли и фильмы стали культовыми. От "Кавказского пленника" до "Брата" – его работы навсегда останутся в сердцах зрителей!" - отмечается в сообщении.
Сергей Бодров-младший — советский и российский киноактер, кинорежиссер, сценарист, телеведущий. Исполнитель главных ролей в фильмах "Кавказский пленник", "Брат", "Брат 2", "Восток-Запад" и других, ведущий телепрограммы "Взгляд" и первого сезона проекта "Последний герой", режиссер и автор сценариев фильмов "Сестры" и "Связной" (не завершен, 2002 год). Он вместе со съемочной группой погиб при сходе ледника в Кармадонском ущелье в Северной Осетии 20 сентября 2002 года.
