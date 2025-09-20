Рейтинг@Mail.ru
19:34 20.09.2025
Почти все участники "Интервидения" вышли на красную ковровую дорожку
Почти все участники "Интервидения" вышли на красную ковровую дорожку
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Практически все участники международного музыкального конкурса "Интервидение" вышли на красную ковровую дорожку, которая проходит перед началом финала конкурса в Live Арене, передает корреспондент РИА Новости. На дорожку вышли Настя Кравченко из Белоруссии, Слободан Тркуля из Сербии, представитель Китая Ван Си, группа Mzansi Jikelele из ЮАР, бразильский дуэт Лусиану Калазанс и Раис Надер, Дана Аль-Мир из Катара и другие. Участник от России, заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) пока не вышел к публике и прессе. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
россия, москва, белоруссия, shaman (ярослав дронов) , владимир путин, игорь матвиенко, общество, интервидение – 2025
Россия, Москва, Белоруссия, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Владимир Путин, Игорь Матвиенко, Общество, Интервидение – 2025
Певец Shaman на красной ковровой дорожке конкурса "Интервидение" вместе с участником от Саудовской Аравии
Певец Shaman на красной ковровой дорожке конкурса "Интервидение" вместе с участником от Саудовской Аравии
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Практически все участники международного музыкального конкурса "Интервидение" вышли на красную ковровую дорожку, которая проходит перед началом финала конкурса в Live Арене, передает корреспондент РИА Новости.
На дорожку вышли Настя Кравченко из Белоруссии, Слободан Тркуля из Сербии, представитель Китая Ван Си, группа Mzansi Jikelele из ЮАР, бразильский дуэт Лусиану Калазанс и Раис Надер, Дана Аль-Мир из Катара и другие. Участник от России, заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) пока не вышел к публике и прессе.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
