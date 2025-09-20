https://ria.ru/20250920/rossiya-2043231386.html
Почти все участники "Интервидения" вышли на красную ковровую дорожку
Почти все участники "Интервидения" вышли на красную ковровую дорожку - РИА Новости, 20.09.2025
Почти все участники "Интервидения" вышли на красную ковровую дорожку
Практически все участники международного музыкального конкурса "Интервидение" вышли на красную ковровую дорожку, которая проходит перед началом финала конкурса... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T19:34:00+03:00
2025-09-20T19:34:00+03:00
2025-09-20T19:34:00+03:00
россия
москва
белоруссия
shaman (ярослав дронов)
владимир путин
игорь матвиенко
общество
интервидение – 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043229338_6:0:1268:710_1920x0_80_0_0_d7f52460e8ab011aabfb257b763958a4.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Практически все участники международного музыкального конкурса "Интервидение" вышли на красную ковровую дорожку, которая проходит перед началом финала конкурса в Live Арене, передает корреспондент РИА Новости. На дорожку вышли Настя Кравченко из Белоруссии, Слободан Тркуля из Сербии, представитель Китая Ван Си, группа Mzansi Jikelele из ЮАР, бразильский дуэт Лусиану Калазанс и Раис Надер, Дана Аль-Мир из Катара и другие. Участник от России, заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) пока не вышел к публике и прессе. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250920/mizulina-2043230901.html
россия
москва
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043229338_171:0:1118:710_1920x0_80_0_0_999229115f8c208a6670bc24baef1072.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, белоруссия, shaman (ярослав дронов) , владимир путин, игорь матвиенко, общество, интервидение – 2025
Россия, Москва, Белоруссия, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Владимир Путин, Игорь Матвиенко, Общество, Интервидение – 2025
Почти все участники "Интервидения" вышли на красную ковровую дорожку
Почти все участники "Интервидения" вышли на красную дорожку в Live Арене