https://ria.ru/20250920/rossiya-2043231386.html

Почти все участники "Интервидения" вышли на красную ковровую дорожку

Почти все участники "Интервидения" вышли на красную ковровую дорожку - РИА Новости, 20.09.2025

Почти все участники "Интервидения" вышли на красную ковровую дорожку

Практически все участники международного музыкального конкурса "Интервидение" вышли на красную ковровую дорожку, которая проходит перед началом финала конкурса... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T19:34:00+03:00

2025-09-20T19:34:00+03:00

2025-09-20T19:34:00+03:00

россия

москва

белоруссия

shaman (ярослав дронов)

владимир путин

игорь матвиенко

общество

интервидение – 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043229338_6:0:1268:710_1920x0_80_0_0_d7f52460e8ab011aabfb257b763958a4.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Практически все участники международного музыкального конкурса "Интервидение" вышли на красную ковровую дорожку, которая проходит перед началом финала конкурса в Live Арене, передает корреспондент РИА Новости. На дорожку вышли Настя Кравченко из Белоруссии, Слободан Тркуля из Сербии, представитель Китая Ван Си, группа Mzansi Jikelele из ЮАР, бразильский дуэт Лусиану Калазанс и Раис Надер, Дана Аль-Мир из Катара и другие. Участник от России, заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) пока не вышел к публике и прессе. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

https://ria.ru/20250920/mizulina-2043230901.html

россия

москва

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, белоруссия, shaman (ярослав дронов) , владимир путин, игорь матвиенко, общество, интервидение – 2025