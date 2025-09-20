Рейтинг@Mail.ru
Участники "Интервидения" от ЮАР захотели создать коллаборацию с Shaman
Шоубиз
 
15:53 20.09.2025 (обновлено: 16:01 20.09.2025)
Участники "Интервидения" от ЮАР захотели создать коллаборацию с Shaman
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Группа Mzansi Jikelele, представляющая ЮАР на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", выразила желание создать коллаборацию с участником от России, заслуженным артистом РФ Ярославом Дроновым (Shaman). "Было бы здорово поработать вместе с российскими артистами. Мы хотим вернуться домой с опытом, который получим в России. Мы хотим рассказать в ЮАР о России. Можно начать с коллаборации с участником "Интервидения" от России - артистом Shaman", - сказали музыканты журналистам. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Группа Mzansi Jikelele захотела создать коллаборацию с Shaman

Группа "Mzansi Jikelele". Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Группа Mzansi Jikelele, представляющая ЮАР на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", выразила желание создать коллаборацию с участником от России, заслуженным артистом РФ Ярославом Дроновым (Shaman).
"Было бы здорово поработать вместе с российскими артистами. Мы хотим вернуться домой с опытом, который получим в России. Мы хотим рассказать в ЮАР о России. Можно начать с коллаборации с участником "Интервидения" от России - артистом Shaman", - сказали музыканты журналистам.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Все билеты на финал "Интервидения" распроданы
Вчера, 02:37
 
