Участники "Интервидения" от ЮАР захотели создать коллаборацию с Shaman
Участники "Интервидения" от ЮАР захотели создать коллаборацию с Shaman - РИА Новости, 20.09.2025
Участники "Интервидения" от ЮАР захотели создать коллаборацию с Shaman
Группа Mzansi Jikelele, представляющая ЮАР на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", выразила желание создать коллаборацию с участником от России,... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T15:53:00+03:00
2025-09-20T15:53:00+03:00
2025-09-20T16:01:00+03:00
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Группа Mzansi Jikelele, представляющая ЮАР на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", выразила желание создать коллаборацию с участником от России, заслуженным артистом РФ Ярославом Дроновым (Shaman). "Было бы здорово поработать вместе с российскими артистами. Мы хотим вернуться домой с опытом, который получим в России. Мы хотим рассказать в ЮАР о России. Можно начать с коллаборации с участником "Интервидения" от России - артистом Shaman", - сказали музыканты журналистам. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
