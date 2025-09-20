Российские колледжи начали готовить специалистов по ИИ

Рейтинг@Mail.ru
15:08 20.09.2025
общество
россия
нижний новгород
земля
александр бугаев
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
чемпионат «профессионалы»
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Российские колледжи с этого года начали готовить специалистов, которые будут уметь работать с алгоритмами искусственного интеллекта, сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев. Слет Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) проходит в Нижнем Новгороде с 17 по 22 сентября. "В этом году в нашем колледже появилась соответствующая профессия, которая готовит уже людей, которые будут уметь работать с алгоритмами искусственного интеллекта, ставить им соответствующие задачи, чтобы получать тот результат, который мы хотим. И совершенно невозможно современное производство без этого представить", - сказал Бугаев в ходе ток-шоу "Лидеры будущего: поддержка и развитие молодых талантов в России", которое проходило в рамках слета. Слет ВФМ собрал 2 тысячи молодых людей: 1 тысяча участников из России и столько же иностранцев со всех континентов Земли. В слете также принимают участие 200 подростков от 14 до 17лет - 100 из РФ и 100 из-за рубежа. Организатором мероприятия стала Росмолодежь, соорганизатором - правительство Нижегородской области, а оператором - Дирекция Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ).
общество, россия, нижний новгород, земля, александр бугаев, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), чемпионат «профессионалы»
Общество, Россия, Нижний Новгород, Земля, Александр Бугаев, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Чемпионат «Профессионалы»
© Fotolia / ElnurРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© Fotolia / Elnur
Работа за компьютером. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Российские колледжи с этого года начали готовить специалистов, которые будут уметь работать с алгоритмами искусственного интеллекта, сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.
Слет Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) проходит в Нижнем Новгороде с 17 по 22 сентября.
"В этом году в нашем колледже появилась соответствующая профессия, которая готовит уже людей, которые будут уметь работать с алгоритмами искусственного интеллекта, ставить им соответствующие задачи, чтобы получать тот результат, который мы хотим. И совершенно невозможно современное производство без этого представить", - сказал Бугаев в ходе ток-шоу "Лидеры будущего: поддержка и развитие молодых талантов в России", которое проходило в рамках слета.
Слет ВФМ собрал 2 тысячи молодых людей: 1 тысяча участников из России и столько же иностранцев со всех континентов Земли. В слете также принимают участие 200 подростков от 14 до 17лет - 100 из РФ и 100 из-за рубежа. Организатором мероприятия стала Росмолодежь, соорганизатором - правительство Нижегородской области, а оператором - Дирекция Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ).
