Российские колледжи начали готовить специалистов по ИИ
Российские колледжи начали готовить специалистов по ИИ - РИА Новости, 20.09.2025
Российские колледжи начали готовить специалистов по ИИ
Российские колледжи с этого года начали готовить специалистов, которые будут уметь работать с алгоритмами искусственного интеллекта, сообщил первый заместитель... РИА Новости, 20.09.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Российские колледжи с этого года начали готовить специалистов, которые будут уметь работать с алгоритмами искусственного интеллекта, сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев. Слет Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) проходит в Нижнем Новгороде с 17 по 22 сентября. "В этом году в нашем колледже появилась соответствующая профессия, которая готовит уже людей, которые будут уметь работать с алгоритмами искусственного интеллекта, ставить им соответствующие задачи, чтобы получать тот результат, который мы хотим. И совершенно невозможно современное производство без этого представить", - сказал Бугаев в ходе ток-шоу "Лидеры будущего: поддержка и развитие молодых талантов в России", которое проходило в рамках слета. Слет ВФМ собрал 2 тысячи молодых людей: 1 тысяча участников из России и столько же иностранцев со всех континентов Земли. В слете также принимают участие 200 подростков от 14 до 17лет - 100 из РФ и 100 из-за рубежа. Организатором мероприятия стала Росмолодежь, соорганизатором - правительство Нижегородской области, а оператором - Дирекция Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ).
Российские колледжи начали готовить специалистов по ИИ
Замглавы Минпросвещения Бугаев: колледжи начали готовить специалистов по ИИ