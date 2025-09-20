https://ria.ru/20250920/rossiya-2043186623.html

Российские колледжи начали готовить специалистов по ИИ

Российские колледжи начали готовить специалистов по ИИ - РИА Новости, 20.09.2025

Российские колледжи начали готовить специалистов по ИИ

Российские колледжи с этого года начали готовить специалистов, которые будут уметь работать с алгоритмами искусственного интеллекта, сообщил первый заместитель... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T15:08:00+03:00

2025-09-20T15:08:00+03:00

2025-09-20T15:08:00+03:00

общество

россия

нижний новгород

земля

александр бугаев

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

чемпионат «профессионалы»

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94612/00/946120056_0:492:4928:3264_1920x0_80_0_0_17c826b809b35834c32528d1b3721168.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Российские колледжи с этого года начали готовить специалистов, которые будут уметь работать с алгоритмами искусственного интеллекта, сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев. Слет Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) проходит в Нижнем Новгороде с 17 по 22 сентября. "В этом году в нашем колледже появилась соответствующая профессия, которая готовит уже людей, которые будут уметь работать с алгоритмами искусственного интеллекта, ставить им соответствующие задачи, чтобы получать тот результат, который мы хотим. И совершенно невозможно современное производство без этого представить", - сказал Бугаев в ходе ток-шоу "Лидеры будущего: поддержка и развитие молодых талантов в России", которое проходило в рамках слета. Слет ВФМ собрал 2 тысячи молодых людей: 1 тысяча участников из России и столько же иностранцев со всех континентов Земли. В слете также принимают участие 200 подростков от 14 до 17лет - 100 из РФ и 100 из-за рубежа. Организатором мероприятия стала Росмолодежь, соорганизатором - правительство Нижегородской области, а оператором - Дирекция Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ).

https://ria.ru/20250919/ii-2043095812.html

россия

нижний новгород

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, нижний новгород, земля, александр бугаев, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), чемпионат «профессионалы»