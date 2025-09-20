https://ria.ru/20250920/rossiya-2043175791.html
В Дагестане более 70 населенных пунктов остались без света из-за ливней
В Дагестане более 70 населенных пунктов остались без света из-за ливней - РИА Новости, 20.09.2025
В Дагестане более 70 населенных пунктов остались без света из-за ливней
Семьдесят три населенных пункта десяти муниципалитетов Дагестана оказались обесточены из-за ливней, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по республике.
МАХАЧКАЛА, 20 сен — РИА Новости. Семьдесят три населенных пункта десяти муниципалитетов Дагестана оказались обесточены из-за ливней, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по республике."Задействованы 60 бригад: 60 единиц техники и 180 человек. Ведутся восстановительные работы", — рассказали там. "Дагэнерго" с утра субботы ввело особый режим работы на всей территории республики, он предполагает полную мобилизацию сил и средств. В Махачкале временно обесточили подстанцию 110 кВ "Приморская" из-за затопления ее территории, без электроснабжения остается часть жителей города. Подстанцию введут в работу после стабилизации обстановки. С масштабными перебоями в подаче электроэнергии столкнулся и Избербаш — ливни привели к подтоплениям, которые нарушили работу энергообъектов. Аварийные бригады работают в усиленном режиме для ликвидации последствий непогоды.
Затопление подстанции "Приморская" в Махачкале
Аварийное отключение электроэнергии произошло в 73 населенных пунктах Дагестана в связи с дождями, в восстановительных работах задействовано 60 бригад энергетиков, сообщает МЧС региона.
В Махачкале из-за затопления подстанции 110 кВ "Приморская" принято решение ее временно обесточить. Из-за этого без электроснабжения остается часть жителей города. После стабилизации обстановки подстанция будет введена в работу, отметили в "Дагэнерго", показав видео объекта.
Работы по ликвидации последствий обильных осадков в Махачкале и Каспийске
работы по ликвидации последствий обильных осадков в городах Махачкала, Каспийск.
В Дагестане более 70 населенных пунктов остались без света из-за ливней
