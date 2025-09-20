https://ria.ru/20250920/rossiya-2043175791.html

В Дагестане более 70 населенных пунктов остались без света из-за ливней

В Дагестане более 70 населенных пунктов остались без света из-за ливней - РИА Новости, 20.09.2025

В Дагестане более 70 населенных пунктов остались без света из-за ливней

Семьдесят три населенных пункта десяти муниципалитетов Дагестана оказались обесточены из-за ливней, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по республике. РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T14:11:00+03:00

2025-09-20T14:11:00+03:00

2025-09-20T15:02:00+03:00

происшествия

махачкала

республика дагестан

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

избербаш

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043177500_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4b556c64074419c4863d98570f9cce42.jpg

МАХАЧКАЛА, 20 сен — РИА Новости. Семьдесят три населенных пункта десяти муниципалитетов Дагестана оказались обесточены из-за ливней, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по республике."Задействованы 60 бригад: 60 единиц техники и 180 человек. Ведутся восстановительные работы", — рассказали там. "Дагэнерго" с утра субботы ввело особый режим работы на всей территории республики, он предполагает полную мобилизацию сил и средств. В Махачкале временно обесточили подстанцию 110 кВ "Приморская" из-за затопления ее территории, без электроснабжения остается часть жителей города. Подстанцию введут в работу после стабилизации обстановки. С масштабными перебоями в подаче электроэнергии столкнулся и Избербаш — ливни привели к подтоплениям, которые нарушили работу энергообъектов. Аварийные бригады работают в усиленном режиме для ликвидации последствий непогоды.

https://ria.ru/20250920/pogoda-2043113881.html

махачкала

республика дагестан

россия

избербаш

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Затопление подстанции "Приморская" в Махачкале Аварийное отключение электроэнергии произошло в 73 населенных пунктах Дагестана в связи с дождями, в восстановительных работах задействовано 60 бригад энергетиков, сообщает МЧС региона. В Махачкале из-за затопления подстанции 110 кВ "Приморская" принято решение ее временно обесточить. Из-за этого без электроснабжения остается часть жителей города. После стабилизации обстановки подстанция будет введена в работу, отметили в "Дагэнерго", показав видео объекта. 2025-09-20T14:11 true PT0M37S

Работы по ликвидации последствий обильных осадков в Махачкале и Каспийске работы по ликвидации последствий обильных осадков в городах Махачкала, Каспийск. 2025-09-20T14:11 true PT0M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала, республика дагестан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), избербаш, общество