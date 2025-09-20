Российское образование востребовано у иностранцев, заявили в Минпросвещения

Рейтинг@Mail.ru
15:13 20.09.2025
россия
нижний новгород
нижегородская область
александр бугаев
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
основной государственный экзамен (огэ)
общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Российская система образования вызывает интерес и востребована у иностранцев, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев. Слет Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) проходит в Нижнем Новгороде с 17 по 22 сентября. "Наша система образования традиционно востребована нашими иностранными друзьями. Именно друзьями, потому что мы выстраиваем всегда свою политику образовательную, это исторически у нас так, на форматах дружбы и равного общения с нашими партнерами", - сказал Бугаев журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, почему российское образование вызывает интерес у гостей из-за рубежа. Он также назвал российскую систему школьного образования одной из лучших в мире. "Наша система, например, начального образования входит в пятерку (лучших - ред.) в мире. Это не наши оценки, это оценки мировых рейтингов. И наша система общего образования входит в десятку, и это хороший результат. Далеко не каждая страна может похвастаться таким результатом. Система высшего образования тоже крайне востребована, особенно по естественно-научным дисциплинам, медицинскому направлению подготовки. Нам есть, чем поделиться с миром", - заключил Бугаев. Слет ВФМ собрал 2 тысячи молодых людей: 1 тысяча участников из России и столько же иностранцев со всех континентов. В слете также принимают участие 200 подростков от 14 до 17 лет - 100 из РФ и 100 из-за рубежа. Организатором мероприятия стала Росмолодежь, соорганизатором - правительство Нижегородской области, а оператором - Дирекция Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ).
россия, нижний новгород, нижегородская область, александр бугаев, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), основной государственный экзамен (огэ), общество
Россия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Александр Бугаев, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Основной государственный экзамен (ОГЭ), Общество
Российское образование востребовано у иностранцев, заявили в Минпросвещения

Бугаев: российская система образования вызывает интерес у иностранцев

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Урок в школе
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Урок в школе. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Российская система образования вызывает интерес и востребована у иностранцев, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.
Слет Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) проходит в Нижнем Новгороде с 17 по 22 сентября.
"Наша система образования традиционно востребована нашими иностранными друзьями. Именно друзьями, потому что мы выстраиваем всегда свою политику образовательную, это исторически у нас так, на форматах дружбы и равного общения с нашими партнерами", - сказал Бугаев журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, почему российское образование вызывает интерес у гостей из-за рубежа.
Он также назвал российскую систему школьного образования одной из лучших в мире.
"Наша система, например, начального образования входит в пятерку (лучших - ред.) в мире. Это не наши оценки, это оценки мировых рейтингов. И наша система общего образования входит в десятку, и это хороший результат. Далеко не каждая страна может похвастаться таким результатом. Система высшего образования тоже крайне востребована, особенно по естественно-научным дисциплинам, медицинскому направлению подготовки. Нам есть, чем поделиться с миром", - заключил Бугаев.
Слет ВФМ собрал 2 тысячи молодых людей: 1 тысяча участников из России и столько же иностранцев со всех континентов. В слете также принимают участие 200 подростков от 14 до 17 лет - 100 из РФ и 100 из-за рубежа. Организатором мероприятия стала Росмолодежь, соорганизатором - правительство Нижегородской области, а оператором - Дирекция Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ).
РоссияНижний НовгородНижегородская областьАлександр БугаевФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Основной государственный экзамен (ОГЭ)Общество
 
 
