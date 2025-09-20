https://ria.ru/20250920/rossija-2043187407.html

Российское образование востребовано у иностранцев, заявили в Минпросвещения

Российская система образования вызывает интерес и востребована у иностранцев, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев. РИА Новости, 20.09.2025

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Российская система образования вызывает интерес и востребована у иностранцев, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев. Слет Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) проходит в Нижнем Новгороде с 17 по 22 сентября. "Наша система образования традиционно востребована нашими иностранными друзьями. Именно друзьями, потому что мы выстраиваем всегда свою политику образовательную, это исторически у нас так, на форматах дружбы и равного общения с нашими партнерами", - сказал Бугаев журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, почему российское образование вызывает интерес у гостей из-за рубежа. Он также назвал российскую систему школьного образования одной из лучших в мире. "Наша система, например, начального образования входит в пятерку (лучших - ред.) в мире. Это не наши оценки, это оценки мировых рейтингов. И наша система общего образования входит в десятку, и это хороший результат. Далеко не каждая страна может похвастаться таким результатом. Система высшего образования тоже крайне востребована, особенно по естественно-научным дисциплинам, медицинскому направлению подготовки. Нам есть, чем поделиться с миром", - заключил Бугаев. Слет ВФМ собрал 2 тысячи молодых людей: 1 тысяча участников из России и столько же иностранцев со всех континентов. В слете также принимают участие 200 подростков от 14 до 17 лет - 100 из РФ и 100 из-за рубежа. Организатором мероприятия стала Росмолодежь, соорганизатором - правительство Нижегородской области, а оператором - Дирекция Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ).

