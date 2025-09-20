Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье сняли режим ЧС, введенный после схода вагонов - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:43 20.09.2025 (обновлено: 13:37 20.09.2025)
https://ria.ru/20250920/rezhim-2043138897.html
В Приамурье сняли режим ЧС, введенный после схода вагонов
В Приамурье сняли режим ЧС, введенный после схода вагонов - РИА Новости, 20.09.2025
В Приамурье сняли режим ЧС, введенный после схода вагонов
Режим ЧС в Тындинском округе Амурской области, введенный после схода вагонов платформ и укладочного крана, где погибли двое и пострадали 12 человек, снят в... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T09:43:00+03:00
2025-09-20T13:37:00+03:00
происшествия
россия
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
дальневосточная железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043169901_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_8585e653ead11ebd71577328cd23be79.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сен – РИА Новости. Режим ЧС в Тындинском округе Амурской области, введенный после схода вагонов платформ и укладочного крана, где погибли двое и пострадали 12 человек, снят в субботу, сообщает главк МЧС региона. "Двадцатого сентября решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности режим ЧС в Тындинском муниципальном округе, введённый в связи с происшествием на железной дороге, снят", - говорится в сообщении. По данным оперативной информации на сайте МЧС региона, режим ЧС был веден в пятницу. По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (ВМСУТ) СК РФ, в пятницу на перегоне Беленькая - Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги в Амурской области при движении укладочного поезда произошел сход подвижного состава с выездом на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой и столкновением с бульдозером. В момент происшествия на одной из платформ укладочного поезда находились 12 работников и два работника на укладочном кране, в результате произошедшего один человек погиб на месте, второй скончался в медицинском учреждении. Как сообщили в ВМСУТ СК РФ РИА Новости, двое из пострадавших находятся в реанимации, один из них - в крайне тяжёлом состоянии. По данным Дальневосточной железной дороги, пять пострадавших находятся в больнице, семь человек находятся на амбулаторном лечении. На месте ЧП продолжаются аварийно-восстановительные работы. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250920/mchs-2043121669.html
https://ria.ru/20250920/proisshestvie-2043116219.html
россия
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043169901_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f4e8acd6d4261929a7bd32449a2a579d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), дальневосточная железная дорога
Происшествия, Россия, Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Дальневосточная железная дорога
В Приамурье сняли режим ЧС, введенный после схода вагонов

В Тындинском округе Приамурья сняли введенный после схода вагонов режим ЧС

© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура/TelegramПоследствия схода вагонов и крана с рельсов в Амурской области
Последствия схода вагонов и крана с рельсов в Амурской области - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура/Telegram
Последствия схода вагонов и крана с рельсов в Амурской области
Читать ria.ru в
Дзен
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сен – РИА Новости. Режим ЧС в Тындинском округе Амурской области, введенный после схода вагонов платформ и укладочного крана, где погибли двое и пострадали 12 человек, снят в субботу, сообщает главк МЧС региона.
"Двадцатого сентября решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности режим ЧС в Тындинском муниципальном округе, введённый в связи с происшествием на железной дороге, снят", - говорится в сообщении.
Обстановка после ЧП на железной дороге в Амурской области - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
В Амурской области после аварии на железной дороге ввели режим ЧС
Вчера, 05:17
По данным оперативной информации на сайте МЧС региона, режим ЧС был веден в пятницу.
По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (ВМСУТ) СК РФ, в пятницу на перегоне Беленькая - Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги в Амурской области при движении укладочного поезда произошел сход подвижного состава с выездом на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой и столкновением с бульдозером. В момент происшествия на одной из платформ укладочного поезда находились 12 работников и два работника на укладочном кране, в результате произошедшего один человек погиб на месте, второй скончался в медицинском учреждении.
Как сообщили в ВМСУТ СК РФ РИА Новости, двое из пострадавших находятся в реанимации, один из них - в крайне тяжёлом состоянии. По данным Дальневосточной железной дороги, пять пострадавших находятся в больнице, семь человек находятся на амбулаторном лечении.
На месте ЧП продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Сход вагонов и крана с рельсов в Амурской области - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
В Амурской области при сходе с рельсов вагонов и крана погибли два человека
Вчера, 03:21
 
ПроисшествияРоссияАмурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Дальневосточная железная дорога
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала