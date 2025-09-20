https://ria.ru/20250920/rezhim-2043138897.html

В Приамурье сняли режим ЧС, введенный после схода вагонов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сен – РИА Новости. Режим ЧС в Тындинском округе Амурской области, введенный после схода вагонов платформ и укладочного крана, где погибли двое и пострадали 12 человек, снят в субботу, сообщает главк МЧС региона. "Двадцатого сентября решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности режим ЧС в Тындинском муниципальном округе, введённый в связи с происшествием на железной дороге, снят", - говорится в сообщении. По данным оперативной информации на сайте МЧС региона, режим ЧС был веден в пятницу. По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (ВМСУТ) СК РФ, в пятницу на перегоне Беленькая - Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги в Амурской области при движении укладочного поезда произошел сход подвижного состава с выездом на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой и столкновением с бульдозером. В момент происшествия на одной из платформ укладочного поезда находились 12 работников и два работника на укладочном кране, в результате произошедшего один человек погиб на месте, второй скончался в медицинском учреждении. Как сообщили в ВМСУТ СК РФ РИА Новости, двое из пострадавших находятся в реанимации, один из них - в крайне тяжёлом состоянии. По данным Дальневосточной железной дороги, пять пострадавших находятся в больнице, семь человек находятся на амбулаторном лечении. На месте ЧП продолжаются аварийно-восстановительные работы. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

