В Приамурье сняли режим ЧС, введенный после схода вагонов
2025-09-20T09:43:00+03:00
2025-09-20T09:43:00+03:00
2025-09-20T13:37:00+03:00
происшествия
россия
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
дальневосточная железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043169901_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_8585e653ead11ebd71577328cd23be79.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сен – РИА Новости. Режим ЧС в Тындинском округе Амурской области, введенный после схода вагонов платформ и укладочного крана, где погибли двое и пострадали 12 человек, снят в субботу, сообщает главк МЧС региона. "Двадцатого сентября решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности режим ЧС в Тындинском муниципальном округе, введённый в связи с происшествием на железной дороге, снят", - говорится в сообщении. По данным оперативной информации на сайте МЧС региона, режим ЧС был веден в пятницу. По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (ВМСУТ) СК РФ, в пятницу на перегоне Беленькая - Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги в Амурской области при движении укладочного поезда произошел сход подвижного состава с выездом на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой и столкновением с бульдозером. В момент происшествия на одной из платформ укладочного поезда находились 12 работников и два работника на укладочном кране, в результате произошедшего один человек погиб на месте, второй скончался в медицинском учреждении. Как сообщили в ВМСУТ СК РФ РИА Новости, двое из пострадавших находятся в реанимации, один из них - в крайне тяжёлом состоянии. По данным Дальневосточной железной дороги, пять пострадавших находятся в больнице, семь человек находятся на амбулаторном лечении. На месте ЧП продолжаются аварийно-восстановительные работы. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
россия
амурская область
происшествия, россия, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), дальневосточная железная дорога
