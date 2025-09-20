https://ria.ru/20250920/putin-2043243576.html
Путин отметил вклад "Петровского бала" в сбережение наследия оперной школы
Путин отметил вклад "Петровского бала" в сбережение наследия оперной школы - РИА Новости, 20.09.2025
Путин отметил вклад "Петровского бала" в сбережение наследия оперной школы
Президент России поприветствовал участников, организаторов и гостей "Петровского бала" в Санкт-Петербурге, отметив, что бал вносит вклад в сбережение наследия... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T20:36:00+03:00
2025-09-20T20:36:00+03:00
2025-09-20T20:36:00+03:00
культура
россия
санкт-петербург
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040491387_0:235:3034:1942_1920x0_80_0_0_da95d93430355fdd0ffa51a99b029f29.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент России поприветствовал участников, организаторов и гостей "Петровского бала" в Санкт-Петербурге, отметив, что бал вносит вклад в сбережение наследия оперной и балетной школы России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Приветствую вас на "Петровском балу", который собрал в Санкт-Петербурге многочисленных гостей и артистов из разных регионов нашей страны и зарубежья. Этот масштабный творческий проект прочно вошёл в число значимых культурных и общественных событий. Продолжая замечательные отечественные традиции благотворительности, меценатства, просветительства, "Петровский бал" служит развитию музыкального и хореографического искусства, вносит вклад в сбережение богатейшего наследия нашей оперной и балетной школы, знакомит с яркими страницами истории России", - говорится в приветствии. Глава государства выразил уверенность, что нынешний "Петровский бал" пройдёт успешно и будет способствовать продвижению плодотворного межкультурного диалога, укреплению гуманитарных контактов. А также запомнится участникам торжественной, праздничной атмосферой и насыщенной программой.
https://ria.ru/20250828/malkov-2038209337.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040491387_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_8cd28b559dca2e3ba027ba075d6fe384.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, общество
Культура, Россия, Санкт-Петербург, Общество
Путин отметил вклад "Петровского бала" в сбережение наследия оперной школы
Путин: "Петровский бал" вносит вклад в сбережение наследия оперной школы России