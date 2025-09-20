https://ria.ru/20250920/putin-2043243576.html

Путин отметил вклад "Петровского бала" в сбережение наследия оперной школы

Путин отметил вклад "Петровского бала" в сбережение наследия оперной школы

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент России поприветствовал участников, организаторов и гостей "Петровского бала" в Санкт-Петербурге, отметив, что бал вносит вклад в сбережение наследия оперной и балетной школы России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Приветствую вас на "Петровском балу", который собрал в Санкт-Петербурге многочисленных гостей и артистов из разных регионов нашей страны и зарубежья. Этот масштабный творческий проект прочно вошёл в число значимых культурных и общественных событий. Продолжая замечательные отечественные традиции благотворительности, меценатства, просветительства, "Петровский бал" служит развитию музыкального и хореографического искусства, вносит вклад в сбережение богатейшего наследия нашей оперной и балетной школы, знакомит с яркими страницами истории России", - говорится в приветствии. Глава государства выразил уверенность, что нынешний "Петровский бал" пройдёт успешно и будет способствовать продвижению плодотворного межкультурного диалога, укреплению гуманитарных контактов. А также запомнится участникам торжественной, праздничной атмосферой и насыщенной программой.

