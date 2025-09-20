Россиянам рассказали, где дешево отдохнуть в октябре
"Туту": за 95 тысяч рублей на двоих в октябре можно поехать в Астану или Минск
Гагра. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россияне в октябре смогут отправиться в недельный отпуск с бюджетом около 95 тысяч рублей на двоих в Астану, Сухум, Гагру, Бухару и Минск, который среди этих направлений является лидером бюджетного отдыха, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту".
"Лидер бюджетного отдыха в октябре среди заграничных направлений — Минск. Дешевле всего лететь туда из Москвы: такое путешествие вместе с недельным проживанием в отеле обойдется паре в 60 тысяч рублей. Такую же сумму потратят жители Санкт-Петербурга, а перелет в оба конца из Казани и семь ночей в отеле будут стоить уже 94 тысячи рублей", - отмечает замдиректора по развитию авиарынка в сервисе Артем Кузьмин, его слова приводятся в исследовании.
"Осенью в Минске классно отправиться на экскурсию по промышленным объектам и замковым комплексам, посетить арт-пространства в бывших заводских цехах, пройтись по локальным рынкам и скрытым барам или отправиться на ночную прогулку по городу", - отмечает он.
В Астану дешевле всего полететь из Свердловской области или из Татарстана: авиаперелет и жилье на двоих в отеле обойдутся в 62 тысячи рублей. Такое же путешествие на самолете из Москвы и пребывание неделю будет стоить чуть дороже - 67 тысяч рублей. А из Санкт-Петербурга поездка будет самой дорогой — 84 тысячи рублей.
Неделя в Сухуме вдвоем, если ехать на поезде из Краснодарского края, будет стоить 26 тысяч рублей, а если добираться туда на поезде из Ростовской области, то 30 тысяч рублей. Дорога на поезде из Москвы и отдых обойдутся в 41 тысячу рублей, а на самолете - в 80 тысяч рублей.
Такой же отдых в Гагре бюджетнее всего обойдется туристам из Краснодарского края: поезд и отель выйдут в 31 тысячу рублей. Поездка из Ростова-на-Дону на поезде на неделю в Гагру будет стоить 33 тысячи рублей, а для пары из Москвы — 47 тысяч рублей, отмечается в исследовании.
"В Бухару можно поехать из Свердловской области: перелет в оба конца и отель на неделю на двоих будут стоить 93 тысячи рублей. Из Москвы такое путешествие обойдется в 86 тысяч рублей, из Санкт-Петербурга — в 120 тысяч рублей", - говорится в исследовании.
