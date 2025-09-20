https://ria.ru/20250920/opasnost-2043112708.html

В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 20.09.2025

В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ульяновска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 20.09.2025

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ульяновска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Ульяновска ("Баратаевка"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

