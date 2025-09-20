https://ria.ru/20250920/opasnost-2043112708.html
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 20.09.2025
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ульяновска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T01:52:00+03:00
2025-09-20T01:52:00+03:00
2025-09-20T01:54:00+03:00
ульяновск
россия
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891204059_0:67:3403:1981_1920x0_80_0_0_f944c4eb6216b604b32bdd4661a4ce68.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ульяновска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Ульяновска ("Баратаевка"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250920/ogranicheniya-2043110083.html
ульяновск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891204059_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_296265937a503d5cd784b7fd3016d8f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ульяновск, россия, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Ульяновск, Россия, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов