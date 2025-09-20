Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:52 20.09.2025 (обновлено: 01:54 20.09.2025)
https://ria.ru/20250920/opasnost-2043112708.html
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 20.09.2025
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ульяновска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T01:52:00+03:00
2025-09-20T01:54:00+03:00
ульяновск
россия
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891204059_0:67:3403:1981_1920x0_80_0_0_f944c4eb6216b604b32bdd4661a4ce68.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ульяновска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Ульяновска ("Баратаевка"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250920/ogranicheniya-2043110083.html
ульяновск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891204059_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_296265937a503d5cd784b7fd3016d8f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ульяновск, россия, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Ульяновск, Россия, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Самолет . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ульяновска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорт Ульяновска ("Баратаевка"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.
Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Здание международного аэропорта Гагарин в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты
01:10
 
УльяновскРоссияАртем КоренякоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала