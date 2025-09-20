https://ria.ru/20250920/obrazovanie-2043182568.html

Бугаев рассказал о трендах российского образования

Бугаев рассказал о трендах российского образования - РИА Новости, 20.09.2025

Бугаев рассказал о трендах российского образования

Естественно-научные дисциплины стали трендом российского образования, сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев. РИА Новости, 20.09.2025

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Естественно-научные дисциплины стали трендом российского образования, сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев. Слет Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) проходит в Нижнем Новгороде с 17 по 22 сентября. "Какие у нас есть тренды? Это прежде всего естественно-научное образование... Сейчас период, когда человечество резко двигается вперед. И специалисты естественно-научного цикла, физики, люди, которые связывают себя с инженерными специальностями - это то, что тащит нас вперед. Это локомотив развития, и мы должны готовить с самого раннего возраста. Поэтому мы ввели единую систему профориентации во всех школах страны", - сказал Бугаев в ходе ток-шоу "Лидеры будущего: поддержка и развитие молодых талантов в России", которое прошло в рамках слета. Он подчеркнул, что эта система нужна для того, чтобы ребенок уже в детстве получил возможность посмотреть разные профессии и смог понять, кем он хочет стать, когда станет взрослым. В то же время Бугаев отметил, что Россия всегда славилась своим гуманитарным образованием, и назвал великих русских писателей и философов наследием русского народа. Слет ВФМ собрал 2 тысячи молодых людей: 1 тысяча участников из России и столько же иностранцев со всех континентов Земли. В слете также принимают участие 200 подростков от 14 до 17лет - 100 из РФ и 100 из-за рубежа. Организатором мероприятия стала Росмолодежь, соорганизатором - правительство Нижегородской области, а оператором - Дирекция Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ).

