Рейтинг@Mail.ru
Бугаев рассказал о трендах российского образования - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 20.09.2025 (обновлено: 16:36 20.09.2025)
https://ria.ru/20250920/obrazovanie-2043182568.html
Бугаев рассказал о трендах российского образования
Бугаев рассказал о трендах российского образования - РИА Новости, 20.09.2025
Бугаев рассказал о трендах российского образования
Естественно-научные дисциплины стали трендом российского образования, сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T14:43:00+03:00
2025-09-20T16:36:00+03:00
общество
россия
нижний новгород
земля
александр бугаев
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969723711_0:582:2226:1834_1920x0_80_0_0_d9ec1fcf5ed76870ccbeb41264d6fcf1.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Естественно-научные дисциплины стали трендом российского образования, сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев. Слет Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) проходит в Нижнем Новгороде с 17 по 22 сентября. "Какие у нас есть тренды? Это прежде всего естественно-научное образование... Сейчас период, когда человечество резко двигается вперед. И специалисты естественно-научного цикла, физики, люди, которые связывают себя с инженерными специальностями - это то, что тащит нас вперед. Это локомотив развития, и мы должны готовить с самого раннего возраста. Поэтому мы ввели единую систему профориентации во всех школах страны", - сказал Бугаев в ходе ток-шоу "Лидеры будущего: поддержка и развитие молодых талантов в России", которое прошло в рамках слета. Он подчеркнул, что эта система нужна для того, чтобы ребенок уже в детстве получил возможность посмотреть разные профессии и смог понять, кем он хочет стать, когда станет взрослым. В то же время Бугаев отметил, что Россия всегда славилась своим гуманитарным образованием, и назвал великих русских писателей и философов наследием русского народа. Слет ВФМ собрал 2 тысячи молодых людей: 1 тысяча участников из России и столько же иностранцев со всех континентов Земли. В слете также принимают участие 200 подростков от 14 до 17лет - 100 из РФ и 100 из-за рубежа. Организатором мероприятия стала Росмолодежь, соорганизатором - правительство Нижегородской области, а оператором - Дирекция Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ).
https://ria.ru/20241001/obrazovanie-1975648043.html
https://ria.ru/20250919/vuzy-2043101037.html
россия
нижний новгород
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969723711_30:422:2198:2048_1920x0_80_0_0_4d92e2ad450ebcb039554bed177e9c06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, нижний новгород, земля, александр бугаев, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Общество, Россия, Нижний Новгород, Земля, Александр Бугаев, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Бугаев рассказал о трендах российского образования

Бугаев назвал естественно-научные дисциплины трендом российского образования

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкУченицы на уроке математики
Ученицы на уроке математики - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Ученицы на уроке математики. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Естественно-научные дисциплины стали трендом российского образования, сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.
Слет Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) проходит в Нижнем Новгороде с 17 по 22 сентября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
В России слишком хорошее образование. Пора ухудшать
1 октября 2024, 08:00
«
"Какие у нас есть тренды? Это прежде всего естественно-научное образование... Сейчас период, когда человечество резко двигается вперед. И специалисты естественно-научного цикла, физики, люди, которые связывают себя с инженерными специальностями - это то, что тащит нас вперед. Это локомотив развития, и мы должны готовить с самого раннего возраста. Поэтому мы ввели единую систему профориентации во всех школах страны", - сказал Бугаев в ходе ток-шоу "Лидеры будущего: поддержка и развитие молодых талантов в России", которое прошло в рамках слета.
Он подчеркнул, что эта система нужна для того, чтобы ребенок уже в детстве получил возможность посмотреть разные профессии и смог понять, кем он хочет стать, когда станет взрослым.
В то же время Бугаев отметил, что Россия всегда славилась своим гуманитарным образованием, и назвал великих русских писателей и философов наследием русского народа.
Слет ВФМ собрал 2 тысячи молодых людей: 1 тысяча участников из России и столько же иностранцев со всех континентов Земли. В слете также принимают участие 200 подростков от 14 до 17лет - 100 из РФ и 100 из-за рубежа. Организатором мероприятия стала Росмолодежь, соорганизатором - правительство Нижегородской области, а оператором - Дирекция Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ).
Студенты во время занятий - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Правительство постановило определить контрольные цифры приема в вузы
19 сентября, 22:47
 
ОбществоРоссияНижний НовгородЗемляАлександр БугаевФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала