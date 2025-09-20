https://ria.ru/20250920/nalogi-2043116842.html
В Госдуме предупредили о необходимости заплатить имущественные налоги
До 1 декабря собственники земли и недвижимости должны отчитаться за прошлый налоговый период, речь идёт о платежах, которые касаются земельных участков,... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T03:34:00+03:00
экономика
россия
сергей гаврилов
федеральная налоговая служба (фнс россии)
госдума рф
кпрф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. До 1 декабря собственники земли и недвижимости должны отчитаться за прошлый налоговый период, речь идёт о платежах, которые касаются земельных участков, квартир, домов, дач, гаражей и машино-мест, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ). "До 1 декабря у собственников земли и недвижимости в России есть обязанность рассчитаться за прошлый налоговый период (2024 год). Речь идёт о тех платежах, которые касаются земельных участков, квартир, домов, дач, гаражей и машино-мест. Уведомления от ФНС уже направляются в личные кабинеты налогоплательщиков, а также доступны через "Госуслуги" и мобильное приложение "Налоги ФЛ". В ряде случаев документы доставляются по почте, но основным каналом давно стал электронный формат", - сказал Гаврилов. Депутат отметил, что налоги начисляются за прошедший календарный год, и уплата до декабря означает, что к этому моменту гражданин должен погасить начисленную сумму полностью. "Никаких переносов по регионам не предусмотрено, кроме отдельных случаев, связанных с территориями, где действуют специальные решения правительства. Для большинства жителей страны срок единый — первый день зимы. Если дата выпадает на выходной или праздничный день, она автоматически сдвигается на следующий рабочий", - подчеркнул он. По словам парламентария, земельный налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости участка и ставок, установленных местными органами власти, это значит, что сумма у соседей на одинаковых по площади участках может заметно отличаться, если земля относится к разным муниципалитетам или категориям. "По налогу на имущество схема похожая: берётся кадастровая стоимость квартиры или дома и применяется ставка, установленная в конкретном регионе. Важная деталь — существует ряд льгот для отдельных категорий граждан, включая пенсионеров и ветеранов. Но воспользоваться ими можно только при условии, что человек подал заявление и указал конкретный объект, по которому хочет получить освобождение", - добавил Гаврилов. Он уточнил, что отсутствие бумажного уведомления не освобождает собственника от уплаты, поскольку закон прямо возлагает на гражданина обязанность сообщать о своей недвижимости в налоговую, если сведения о ней по какой-то причине не поступили в базу. "Это особенно актуально для тех, кто недавно оформил права собственности. В случае несвоевременной уплаты с 2 декабря начинает начисляться пеня — каждый день просрочки увеличивает долг, и чем выше ключевая ставка Банка России, тем ощутимее становится сумма", - отметил депутат. Он напомнил, что оплатить налог можно любым удобным способом: через личный кабинет, портал "Госуслуг", в мобильном приложении ФНС или напрямую в банке по реквизитам из уведомления. "Для большинства горожан и дачников эта дата уже давно стала традиционной частью календаря: завершение года невозможно без расчётов за землю, квартиру или дачу. И хотя суммы у всех разные, единый срок объединяет всех владельцев недвижимости — 1 декабря остаётся последним днём, когда можно исполнить обязанность без дополнительных расходов", - заключил парламентарий.
россия
