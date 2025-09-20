Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане из-за ливней обрушился мост - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/most-2043211610.html
В Дагестане из-за ливней обрушился мост
В Дагестане из-за ливней обрушился мост - РИА Новости, 20.09.2025
В Дагестане из-за ливней обрушился мост
Ливни в Кайтагском районе Дагестана привели к разрушению моста через реку Уллучай, в результате чего 18 населенных пунктов оказались отрезаны от районного... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T17:14:00+03:00
2025-09-20T17:14:00+03:00
происшествия
республика дагестан
табасаранский район
чародинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043207649_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_075123ad0de8df96a075ccba9e421a10.jpg
МАХАЧКАЛА, 20 сен - РИА Новости. Ливни в Кайтагском районе Дагестана привели к разрушению моста через реку Уллучай, в результате чего 18 населенных пунктов оказались отрезаны от районного центра – села Маджалис, сообщил глава района Запир Гасанов. &quot;В Кайтагском районе объявлен режим повышенной готовности в связи с разрушением моста через реку Уллучай. Ливневые дожди, прошедшие 19-20 сентября, вызвали резкий подъем уровня воды и снос временного мостового перехода на автодороге Маджалис — Шиляги. В результате происшествия 18 населенных пунктов оказались отрезанными от районного центра&quot;, – написал Гасанов в своем Telegram-канале.По его словам, движение транспорта временно закрыто. Работы по восстановлению временного моста начнут со спадом уровня воды в реке, добавил глава района. Прорабатывается вопрос организации движения по объездному маршруту через Табасаранский район. По данным Дагестанавтодора, из-за ливней в нескольких районах произошли обвалы скальных пород и сходы селевых потоков. Закрыты ряд автодорог в Агульском, Ахвахском, Гергебильском, Гунибском, Курахском, Лакском, Тляратинском, Чародинском районах.
https://ria.ru/20250920/rossiya-2043175791.html
республика дагестан
табасаранский район
чародинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работы по ликвидации последствий обильных осадков в Махачкале и Каспийске
работы по ликвидации последствий обильных осадков в городах Махачкала, Каспийск.
2025-09-20T17:14
true
PT0M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043207649_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_2b768c4a9c3fa5e1281c5b9395c7b25f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика дагестан, табасаранский район, чародинский район
Происшествия, Республика Дагестан, Табасаранский район, Чародинский район
В Дагестане из-за ливней обрушился мост

В Дагестане ливни разрушили мост через реку Уллучай

© Гасанов Запир Магомедович/TelegramПоследствия разрушения временного моста через реку Уллучай на автомобильной дороге "Маджалис – Варсит – Шиланша" в результате ливней
Последствия разрушения временного моста через реку Уллучай на автомобильной дороге Маджалис – Варсит – Шиланша в результате ливней - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© Гасанов Запир Магомедович/Telegram
Последствия разрушения временного моста через реку Уллучай на автомобильной дороге "Маджалис – Варсит – Шиланша" в результате ливней
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 20 сен - РИА Новости. Ливни в Кайтагском районе Дагестана привели к разрушению моста через реку Уллучай, в результате чего 18 населенных пунктов оказались отрезаны от районного центра – села Маджалис, сообщил глава района Запир Гасанов.
«

"В Кайтагском районе объявлен режим повышенной готовности в связи с разрушением моста через реку Уллучай. Ливневые дожди, прошедшие 19-20 сентября, вызвали резкий подъем уровня воды и снос временного мостового перехода на автодороге Маджалис — Шиляги. В результате происшествия 18 населенных пунктов оказались отрезанными от районного центра", – написал Гасанов в своем Telegram-канале.

По его словам, движение транспорта временно закрыто. Работы по восстановлению временного моста начнут со спадом уровня воды в реке, добавил глава района. Прорабатывается вопрос организации движения по объездному маршруту через Табасаранский район.
По данным Дагестанавтодора, из-за ливней в нескольких районах произошли обвалы скальных пород и сходы селевых потоков. Закрыты ряд автодорог в Агульском, Ахвахском, Гергебильском, Гунибском, Курахском, Лакском, Тляратинском, Чародинском районах.
Затопление подстанции Приморская в Махачкале - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
В Дагестане более 70 населенных пунктов остались без света из-за ливней
Вчера, 14:11
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанТабасаранский районЧародинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала