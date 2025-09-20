В Дагестане из-за ливней обрушился мост
В Дагестане ливни разрушили мост через реку Уллучай
© Гасанов Запир Магомедович/TelegramПоследствия разрушения временного моста через реку Уллучай на автомобильной дороге "Маджалис – Варсит – Шиланша" в результате ливней
© Гасанов Запир Магомедович/Telegram
Последствия разрушения временного моста через реку Уллучай на автомобильной дороге "Маджалис – Варсит – Шиланша" в результате ливней
МАХАЧКАЛА, 20 сен - РИА Новости. Ливни в Кайтагском районе Дагестана привели к разрушению моста через реку Уллучай, в результате чего 18 населенных пунктов оказались отрезаны от районного центра – села Маджалис, сообщил глава района Запир Гасанов.
"В Кайтагском районе объявлен режим повышенной готовности в связи с разрушением моста через реку Уллучай. Ливневые дожди, прошедшие 19-20 сентября, вызвали резкий подъем уровня воды и снос временного мостового перехода на автодороге Маджалис — Шиляги. В результате происшествия 18 населенных пунктов оказались отрезанными от районного центра", – написал Гасанов в своем Telegram-канале.
По его словам, движение транспорта временно закрыто. Работы по восстановлению временного моста начнут со спадом уровня воды в реке, добавил глава района. Прорабатывается вопрос организации движения по объездному маршруту через Табасаранский район.
По данным Дагестанавтодора, из-за ливней в нескольких районах произошли обвалы скальных пород и сходы селевых потоков. Закрыты ряд автодорог в Агульском, Ахвахском, Гергебильском, Гунибском, Курахском, Лакском, Тляратинском, Чародинском районах.