Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили дать возможность выбирать форму соцподдержки - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:51 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/mironov-2043120340.html
В ГД предложили дать возможность выбирать форму соцподдержки
В ГД предложили дать возможность выбирать форму соцподдержки - РИА Новости, 20.09.2025
В ГД предложили дать возможность выбирать форму соцподдержки
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T04:51:00+03:00
2025-09-20T04:51:00+03:00
общество
россия
московская область (подмосковье)
калининградская область
сергей миронов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978508681_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_cf3bca78952625427941b049bef21f79.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением предоставить многодетным семьям выбор между получением пакета социальной помощи и выплатой денежной компенсации взамен льгот, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным установить право получателя адресной социальной поддержки выбирать форму её предоставления: натуральную либо денежную, определив порядок расчёта денежного эквивалента исходя из нормативной стоимости соответствующей услуги с ежегодной индексацией, которая не может быть ниже среднерыночной стоимости таких услуг", - говорится в письме. В беседе с РИА Новости Миронов напомнил, что по информации Минтруда, в России проживает около 2,8 миллионов многодетных семей, которым государство предоставляет адресную социальную помощь - бесплатные земельные участки для строительства загородного дома, льготное питание и проезд для школьников, коммунальные субсидии и другие услуги. По его словам, в некоторых случаях из-за отсутствия инженерной инфраструктуры многодетные семьи не могут добиться получения подходящих земельных участков, а льготный проезд - из-за удалённости транспорта. При этом политик отметил, что в некоторых регионах заменяют натуральные льготы денежными выплатами. "Например, в Московской области принят закон, который предусматривает единовременную выплату в размере одного миллиона рублей вместо бесплатного земельного участка. В Чувашии компенсация составляет 250 тысяч рублей. В Калининградской области - 400 тысяч рублей. Социальный кодекс Санкт-Петербурга допускает компенсационную выплату, равную стоимости школьного питания", - рассказал Миронов. Он добавил, что решение о замене социальных льгот на денежные выплаты по выбору многодетных семей нужно принимать на федеральном уровне. "Призываю правительство рассмотреть вопрос об определении порядка расчёта денежного эквивалента пакета соцпомощи исходя из среднерыночной стоимости услуг с учётом проведения ежегодной индексации", - заключил Миронов.
https://ria.ru/20250920/nalogi-2043116842.html
https://realty.ria.ru/20250918/uk-2042690196.html
россия
московская область (подмосковье)
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978508681_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_a463668550727ada77ec5f6d4477be16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, московская область (подмосковье), калининградская область, сергей миронов
Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Калининградская область, Сергей Миронов
В ГД предложили дать возможность выбирать форму соцподдержки

Миронов предложил позволить многодетным семьям выбирать форму соцподдержки

© Мария ДевахинаЗдание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© Мария Девахина
Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением предоставить многодетным семьям выбор между получением пакета социальной помощи и выплатой денежной компенсации взамен льгот, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным установить право получателя адресной социальной поддержки выбирать форму её предоставления: натуральную либо денежную, определив порядок расчёта денежного эквивалента исходя из нормативной стоимости соответствующей услуги с ежегодной индексацией, которая не может быть ниже среднерыночной стоимости таких услуг", - говорится в письме.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
В Госдуме предупредили о необходимости заплатить имущественные налоги
03:34
В беседе с РИА Новости Миронов напомнил, что по информации Минтруда, в России проживает около 2,8 миллионов многодетных семей, которым государство предоставляет адресную социальную помощь - бесплатные земельные участки для строительства загородного дома, льготное питание и проезд для школьников, коммунальные субсидии и другие услуги.
По его словам, в некоторых случаях из-за отсутствия инженерной инфраструктуры многодетные семьи не могут добиться получения подходящих земельных участков, а льготный проезд - из-за удалённости транспорта.
При этом политик отметил, что в некоторых регионах заменяют натуральные льготы денежными выплатами.
"Например, в Московской области принят закон, который предусматривает единовременную выплату в размере одного миллиона рублей вместо бесплатного земельного участка. В Чувашии компенсация составляет 250 тысяч рублей. В Калининградской области - 400 тысяч рублей. Социальный кодекс Санкт-Петербурга допускает компенсационную выплату, равную стоимости школьного питания", - рассказал Миронов.
Он добавил, что решение о замене социальных льгот на денежные выплаты по выбору многодетных семей нужно принимать на федеральном уровне. "Призываю правительство рассмотреть вопрос об определении порядка расчёта денежного эквивалента пакета соцпомощи исходя из среднерыночной стоимости услуг с учётом проведения ежегодной индексации", - заключил Миронов.
Работа ООО Управляющая компания Влад-Дом во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
В ГД предложили упростить изъятие домов у недобросовестных УК
18 сентября, 13:56
 
ОбществоРоссияМосковская область (Подмосковье)Калининградская областьСергей Миронов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала