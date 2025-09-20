https://ria.ru/20250920/mchs-2043121669.html

В Амурской области после аварии на железной дороге ввели режим ЧС

В Амурской области после аварии на железной дороге ввели режим ЧС - РИА Новости, 20.09.2025

В Амурской области после аварии на железной дороге ввели режим ЧС

Режим ЧС в Тындинском округе Амурской области после схода двух вагонов платформ и укладочного крана, где погибли 2 и пострадали 12 человек, сообщает главк МЧС... РИА Новости, 20.09.2025

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сен - РИА Новости. Режим ЧС в Тындинском округе Амурской области после схода двух вагонов платформ и укладочного крана, где погибли 2 и пострадали 12 человек, сообщает главк МЧС региона."В Тындинском муниципальном округе введен режим ЧС в связи с происшествием на железной дороге", - говорится в сообщении.По оперативной информации на сайте МЧС региона, режим веден в пятницу 19 сентября распоряжением № 341-р.По данным Восточного МСУТ, 19 сентября на перегоне Беленькая - Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги в Амурской области при движении укладочного поезда произошел сход подвижного состава, с выездом на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой и столкновением с бульдозером. В момент происшествия на одной из платформ укладочного поезда находилось 12 работников и 2 работника на укладочном кране, в результате произошедшего один человек погиб на месте происшествия, второй скончался в медицинском учреждении, остальные работники получили различные травмы.Как уточнили РИА Новости в МСУТ, двенадцать пострадавших находятся в медучреждении, из них два человека - в реанимации.Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Следователи на месте ЧП устанавливают все обстоятельства произошедшего

амурская область

россия

2025

Новости

