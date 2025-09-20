Рейтинг@Mail.ru
В Амурской области после аварии на железной дороге ввели режим ЧС
05:17 20.09.2025 (обновлено: 05:21 20.09.2025)
В Амурской области после аварии на железной дороге ввели режим ЧС
В Амурской области после аварии на железной дороге ввели режим ЧС - РИА Новости, 20.09.2025
В Амурской области после аварии на железной дороге ввели режим ЧС
Режим ЧС в Тындинском округе Амурской области после схода двух вагонов платформ и укладочного крана, где погибли 2 и пострадали 12 человек, сообщает главк МЧС... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T05:17:00+03:00
2025-09-20T05:21:00+03:00
происшествия
амурская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дальневосточная железная дорога
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сен - РИА Новости. Режим ЧС в Тындинском округе Амурской области после схода двух вагонов платформ и укладочного крана, где погибли 2 и пострадали 12 человек, сообщает главк МЧС региона."В Тындинском муниципальном округе введен режим ЧС в связи с происшествием на железной дороге", - говорится в сообщении.По оперативной информации на сайте МЧС региона, режим веден в пятницу 19 сентября распоряжением № 341-р.По данным Восточного МСУТ, 19 сентября на перегоне Беленькая - Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги в Амурской области при движении укладочного поезда произошел сход подвижного состава, с выездом на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой и столкновением с бульдозером. В момент происшествия на одной из платформ укладочного поезда находилось 12 работников и 2 работника на укладочном кране, в результате произошедшего один человек погиб на месте происшествия, второй скончался в медицинском учреждении, остальные работники получили различные травмы.Как уточнили РИА Новости в МСУТ, двенадцать пострадавших находятся в медучреждении, из них два человека - в реанимации.Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Следователи на месте ЧП устанавливают все обстоятельства произошедшего
амурская область
россия
происшествия, амурская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дальневосточная железная дорога
Происшествия, Амурская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Дальневосточная железная дорога
В Амурской области после аварии на железной дороге ввели режим ЧС

МЧС: В Приамурье после аварии на железной дороге ввели режим ЧС

© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратураСход вагонов и крана с рельсов в Амурской области
Сход вагонов и крана с рельсов в Амурской области - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура
Сход вагонов и крана с рельсов в Амурской области
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сен - РИА Новости. Режим ЧС в Тындинском округе Амурской области после схода двух вагонов платформ и укладочного крана, где погибли 2 и пострадали 12 человек, сообщает главк МЧС региона.
"В Тындинском муниципальном округе введен режим ЧС в связи с происшествием на железной дороге", - говорится в сообщении.
По оперативной информации на сайте МЧС региона, режим веден в пятницу 19 сентября распоряжением № 341-р.
По данным Восточного МСУТ, 19 сентября на перегоне Беленькая - Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги в Амурской области при движении укладочного поезда произошел сход подвижного состава, с выездом на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой и столкновением с бульдозером. В момент происшествия на одной из платформ укладочного поезда находилось 12 работников и 2 работника на укладочном кране, в результате произошедшего один человек погиб на месте происшествия, второй скончался в медицинском учреждении, остальные работники получили различные травмы.
Как уточнили РИА Новости в МСУТ, двенадцать пострадавших находятся в медучреждении, из них два человека - в реанимации.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Следователи на месте ЧП устанавливают все обстоятельства произошедшего
ПроисшествияАмурская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дальневосточная железная дорога
 
 
