"Должны действовать". В Литве сделали дерзкое заявление о России

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене намекнула в социальной сети X на возможное уничтожение российских истребителей силами НАТО, комментируя якобы проникновение самолетов ВКС в воздушное пространство Эстонии."Три российских истребителя над Таллином — еще одно твердое доказательство того, что инициатива "Восточный страж" давно назрела. Северо-восточная граница НАТО проверяется не просто так. Мы должны действовать всерьез. Турция показала пример десять лет назад. Есть над чем задуматься", — утверждает она.В Минобороны в субботу заявили, что истребители МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушив границ других государств.Так ведомство ответило на обвинения МИД Эстонии, который утверждает, что российские самолеты якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут. В связи с этим "инцидентом" министерство вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту протеста. Таллин также запросил консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса.В конце ноября 2015 года турецкие ВВС сбили российский Су-24 над территорией Сирии, после чего Москва ввела в отношении Анкары ряд экономических ограничений. В конце июня 2016-го турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган извинился за произошедшее.

