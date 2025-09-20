Рейтинг@Mail.ru
"Должны действовать". В Литве сделали дерзкое заявление о России - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 20.09.2025 (обновлено: 14:32 20.09.2025)
https://ria.ru/20250920/litva-2043149538.html
"Должны действовать". В Литве сделали дерзкое заявление о России
"Должны действовать". В Литве сделали дерзкое заявление о России - РИА Новости, 20.09.2025
"Должны действовать". В Литве сделали дерзкое заявление о России
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене намекнула в социальной сети X на возможное уничтожение российских истребителей силами НАТО, комментируя якобы... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T11:33:00+03:00
2025-09-20T14:32:00+03:00
в мире
литва
россия
эстония
реджеп тайип эрдоган
нато
воздушно-космические силы россии
су-24
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021152125_0:30:2724:1562_1920x0_80_0_0_85e9f2d42046d9052afab1d0c94b0cf0.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене намекнула в социальной сети X на возможное уничтожение российских истребителей силами НАТО, комментируя якобы проникновение самолетов ВКС в воздушное пространство Эстонии."Три российских истребителя над Таллином — еще одно твердое доказательство того, что инициатива "Восточный страж" давно назрела. Северо-восточная граница НАТО проверяется не просто так. Мы должны действовать всерьез. Турция показала пример десять лет назад. Есть над чем задуматься", — утверждает она.В Минобороны в субботу заявили, что истребители МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушив границ других государств.Так ведомство ответило на обвинения МИД Эстонии, который утверждает, что российские самолеты якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут. В связи с этим "инцидентом" министерство вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту протеста. Таллин также запросил консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса.В конце ноября 2015 года турецкие ВВС сбили российский Су-24 над территорией Сирии, после чего Москва ввела в отношении Анкары ряд экономических ограничений. В конце июня 2016-го турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган извинился за произошедшее.
https://ria.ru/20250920/zelenskiy-2043143033.html
https://ria.ru/20250920/ursula-2043132178.html
литва
россия
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021152125_0:0:2422:1816_1920x0_80_0_0_8e28086e68fe7bd9ac7e796da7882a18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, россия, эстония, реджеп тайип эрдоган, нато, воздушно-космические силы россии, су-24, миг-31
В мире, Литва, Россия, Эстония, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО, Воздушно-космические силы России, Су-24, МиГ-31
"Должны действовать". В Литве сделали дерзкое заявление о России

Министр обороны Литвы Шакалене намекнула на уничтожение российских самолетов

© Getty Images / picture alliance/Anna RossМинистр обороны Литвы Довиле Шакалене
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© Getty Images / picture alliance/Anna Ross
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене намекнула в социальной сети X на возможное уничтожение российских истребителей силами НАТО, комментируя якобы проникновение самолетов ВКС в воздушное пространство Эстонии.
«
"Три российских истребителя над Таллином — еще одно твердое доказательство того, что инициатива "Восточный страж" давно назрела. Северо-восточная граница НАТО проверяется не просто так. Мы должны действовать всерьез. Турция показала пример десять лет назад. Есть над чем задуматься", — утверждает она.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
"Срочно пришлось поехать". На Западе рассказали, что произошло с Зеленским
Вчера, 10:18
В Минобороны в субботу заявили, что истребители МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушив границ других государств.
Так ведомство ответило на обвинения МИД Эстонии, который утверждает, что российские самолеты якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут. В связи с этим "инцидентом" министерство вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту протеста. Таллин также запросил консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса.
В конце ноября 2015 года турецкие ВВС сбили российский Су-24 над территорией Сирии, после чего Москва ввела в отношении Анкары ряд экономических ограничений. В конце июня 2016-го турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган извинился за произошедшее.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Слова фон дер Ляйен о российских истребителях поразили журналиста
Вчера, 08:30
 
В миреЛитваРоссияЭстонияРеджеп Тайип ЭрдоганНАТОВоздушно-космические силы РоссииСу-24МиГ-31
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала