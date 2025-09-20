https://ria.ru/20250920/kitaj-2043165300.html

В КНР призвали США обеспечить справедливую среду для китайских компаний

В КНР призвали США обеспечить справедливую среду для китайских компаний

20.09.2025

ПЕКИН, 20 сен – РИА Новости. Китай надеется, что США выполнят свои обязательства по обеспечению открытой, справедливой и недискриминационной деловой среды для продолжения работы в США китайских компаний, включая TikTok, заявили в субботу в министерстве коммерции КНР. "Позиция Китая по вопросу TikTok ясна. Правительство Китая уважает пожелания компаний и приветствует их стремление к ведению коммерческих переговоров на основе рыночных правил и достижению решений, соответствующих китайским законам и правилам, а также обеспечивающих баланс интересов", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Минкоммерции выразило надежду, что США будут идти навстречу КНР и добросовестно выполнять свои обязательства по обеспечению открытой, справедливой и недискриминационной деловой среды для продолжения работы в США китайских компаний, включая TikTok, тем самым способствуя стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских торгово-экономических отношений. Закон об обязательной продаже или прекращении деятельности платформы на территории США был принят еще при администрации бывшего президента Джо Байдена, крайним сроком выполнения считалось 19 января 2025 года. После инаугурации президент США Дональд Трамп подписал указ об отсрочке блокировки TikTok, которую затем продлевал несколько раз, последний раз –до 16 декабря 2025 года. В пятницу Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем, будут поддерживать двусторонние консультации для надлежащего решения вопроса с TikTok. Председатель КНР же отметил, что позиция Китая по вопросу TikTok ясна, Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру. ByteDance поблагодарила председателя лидеров двух стран за усилия, направленные на продолжение работы соцсети в Штатах, и заявила, что будет работать в соответствии с законодательством.

