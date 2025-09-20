Рейтинг@Mail.ru
Ученый объяснил сильные землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 20.09.2025
04:58 20.09.2025
Ученый объяснил сильные землетрясения на Камчатке
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Повышенная сейсмическая активность на Камчатке - это закономерный процесс разрядки накопленных тектонических напряжений, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов. "Ничего удивительного в том, что наблюдается повышенная сейсмическая активность вдоль восточного побережья Камчатки, нет. Это закономерный процесс разрядки накопленных тектонических напряжений. А эти тектонические напряжения накапливались в течение последних 73 лет, потому что предыдущее сильное землетрясение произошло в 1952 году. Вот то землетрясение породило мощную волну цунами", - сказал ученый. В 06.58 пятницы по местному камчатскому времени (21.58 четверга мск) сильные подземные толчки интенсивностью до 6-7 баллов были зафиксированы в столице Камчатского края городе Петропавловске-Камчатском. Землетрясение было вызвано мощным афтершоком магнитудой 7,8 (по уточненным данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН), который произошел в Тихом океане, на расстоянии 93 км от Петропавловска-Камчатского. В связи с землетрясением объявили угрозу цунами по восточному побережью Камчатки. Максимальная высота волн цунами на побережье полуострова достигла 60 сантиметров. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах практически не ощущается. Камчатские сейсмологихарактеризуют уровень сейсмичности как "экстремально высокий". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский
Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Повышенная сейсмическая активность на Камчатке - это закономерный процесс разрядки накопленных тектонических напряжений, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов.
"Ничего удивительного в том, что наблюдается повышенная сейсмическая активность вдоль восточного побережья Камчатки, нет. Это закономерный процесс разрядки накопленных тектонических напряжений. А эти тектонические напряжения накапливались в течение последних 73 лет, потому что предыдущее сильное землетрясение произошло в 1952 году. Вот то землетрясение породило мощную волну цунами", - сказал ученый.
В 06.58 пятницы по местному камчатскому времени (21.58 четверга мск) сильные подземные толчки интенсивностью до 6-7 баллов были зафиксированы в столице Камчатского края городе Петропавловске-Камчатском. Землетрясение было вызвано мощным афтершоком магнитудой 7,8 (по уточненным данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН), который произошел в Тихом океане, на расстоянии 93 км от Петропавловска-Камчатского. В связи с землетрясением объявили угрозу цунами по восточному побережью Камчатки. Максимальная высота волн цунами на побережье полуострова достигла 60 сантиметров.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах практически не ощущается. Камчатские сейсмологихарактеризуют уровень сейсмичности как "экстремально высокий". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
