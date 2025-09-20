Экономист назвал точку отсчета для доступной ипотеки

https://ria.ru/20250920/ipoteka-2043111346.html

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Период дешевой ипотеки наступит еще не скоро, но более или менее реалистичные варианты скоро появятся, рассказал агентству “Прайм” финансовый эксперт Алексей Кричевский.В качестве примера он приводит расчет для квартиры стоимостью 10 миллионов и минимальным взносом в размере 30%. Аренда такой квартиры будет обходиться примерно примерно в 50 тысяч рублей. При ставке в 23% годовых ежемесячный платеж - 135 тысяч сроком на 20 лет.Многие мнимые “гуру” рынка призывают дождаться 10-процентной ипотеки — дескать, только тогда она станет доступной.“Но пока мы дождемся таких ставок, квартира может подскочить до 11-12 миллионов, потому что на снижении ставки жилье будет очень медленно, но все-таки расти в цене. Следовательно, нужно обдумывать более приемлемые варианты”, — считает Кричевский.По его мнению, оптимальный вариант, при котором выплата по ипотеке не превышает двух арендных платежей — в данном случае 100 тысяч рублей. Это 16-17% годовых по ипотеке или 13-14% ставки ЦБ. При 10-летнем кредите в такой платеж можно вписаться при ипотеке под 12% годовых. Это возможно при ставке ЦБ в 8-9%.

