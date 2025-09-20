https://ria.ru/20250920/imya-2043115297.html
Стало известно, в каких регионах России популярно имя Мухаммад
Стало известно, в каких регионах России популярно имя Мухаммад - РИА Новости, 20.09.2025
Стало известно, в каких регионах России популярно имя Мухаммад
Имя Мухаммад является самым популярным для новорожденных мальчиков в шести регионах России, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T02:51:00+03:00
2025-09-20T02:51:00+03:00
2025-09-20T02:51:00+03:00
общество
республика дагестан
республика ингушетия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91561/19/915611936_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_a2a4f9e5a3bc4dbac8d1f6a920c25dd7.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Имя Мухаммад является самым популярным для новорожденных мальчиков в шести регионах России, выяснило РИА Новости. Как следует из данных онлайн-реестра ЗАГС, которые проанализировало агентство, имя Мухаммад является самым популярным на протяжении пяти лет у родителей из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечни, Дагестана и Ингушетии. Кроме того, это имя возглавляет рейтинг самых популярных имен за последние четыре года в Ханты-Мансийском автономной округе - Югре, тогда как в 2021 году мальчиков чаще всего называли Александрами.
https://ria.ru/20250912/imya-2041340602.html
республика дагестан
республика ингушетия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91561/19/915611936_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_38cf9d9a840d1c0639a3a8cc6e67c21c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика дагестан, республика ингушетия, россия
Общество, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Россия
Стало известно, в каких регионах России популярно имя Мухаммад
Имя Мухаммад стало самым популярным для новорожденных мальчиков в 6 регионах РФ