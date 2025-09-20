Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, в каких регионах России популярно имя Мухаммад - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:51 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/imya-2043115297.html
Стало известно, в каких регионах России популярно имя Мухаммад
Стало известно, в каких регионах России популярно имя Мухаммад - РИА Новости, 20.09.2025
Стало известно, в каких регионах России популярно имя Мухаммад
Имя Мухаммад является самым популярным для новорожденных мальчиков в шести регионах России, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T02:51:00+03:00
2025-09-20T02:51:00+03:00
общество
республика дагестан
республика ингушетия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91561/19/915611936_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_a2a4f9e5a3bc4dbac8d1f6a920c25dd7.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Имя Мухаммад является самым популярным для новорожденных мальчиков в шести регионах России, выяснило РИА Новости. Как следует из данных онлайн-реестра ЗАГС, которые проанализировало агентство, имя Мухаммад является самым популярным на протяжении пяти лет у родителей из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечни, Дагестана и Ингушетии. Кроме того, это имя возглавляет рейтинг самых популярных имен за последние четыре года в Ханты-Мансийском автономной округе - Югре, тогда как в 2021 году мальчиков чаще всего называли Александрами.
https://ria.ru/20250912/imya-2041340602.html
республика дагестан
республика ингушетия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91561/19/915611936_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_38cf9d9a840d1c0639a3a8cc6e67c21c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, республика дагестан, республика ингушетия, россия
Общество, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Россия
Стало известно, в каких регионах России популярно имя Мухаммад

Имя Мухаммад стало самым популярным для новорожденных мальчиков в 6 регионах РФ

© Fotolia / Nick FreundРебенок держит за руку маму
Ребенок держит за руку маму - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© Fotolia / Nick Freund
Ребенок держит за руку маму. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Имя Мухаммад является самым популярным для новорожденных мальчиков в шести регионах России, выяснило РИА Новости.
Как следует из данных онлайн-реестра ЗАГС, которые проанализировало агентство, имя Мухаммад является самым популярным на протяжении пяти лет у родителей из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечни, Дагестана и Ингушетии.
Кроме того, это имя возглавляет рейтинг самых популярных имен за последние четыре года в Ханты-Мансийском автономной округе - Югре, тогда как в 2021 году мальчиков чаще всего называли Александрами.
Женщина держит на руках новорожденного ребенка - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Названы самые популярные имена для детей в России
12 сентября, 03:27
 
ОбществоРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала