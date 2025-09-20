https://ria.ru/20250920/imya-2043115297.html

Стало известно, в каких регионах России популярно имя Мухаммад

Стало известно, в каких регионах России популярно имя Мухаммад - РИА Новости, 20.09.2025

Стало известно, в каких регионах России популярно имя Мухаммад

Имя Мухаммад является самым популярным для новорожденных мальчиков в шести регионах России, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T02:51:00+03:00

2025-09-20T02:51:00+03:00

2025-09-20T02:51:00+03:00

общество

республика дагестан

республика ингушетия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91561/19/915611936_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_a2a4f9e5a3bc4dbac8d1f6a920c25dd7.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Имя Мухаммад является самым популярным для новорожденных мальчиков в шести регионах России, выяснило РИА Новости. Как следует из данных онлайн-реестра ЗАГС, которые проанализировало агентство, имя Мухаммад является самым популярным на протяжении пяти лет у родителей из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечни, Дагестана и Ингушетии. Кроме того, это имя возглавляет рейтинг самых популярных имен за последние четыре года в Ханты-Мансийском автономной округе - Югре, тогда как в 2021 году мальчиков чаще всего называли Александрами.

https://ria.ru/20250912/imya-2041340602.html

республика дагестан

республика ингушетия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, республика дагестан, республика ингушетия, россия