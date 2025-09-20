https://ria.ru/20250920/es-2043205460.html
СМИ узнали о планах ЕС против "Дружбы"
ЕC рассматривает возможность введения ограничений против импорта российской нефти по трубопроводу "Дружба", сообщает Bloomberg. 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. ЕC рассматривает возможность введения ограничений против импорта российской нефти по трубопроводу "Дружба", сообщает Bloomberg."Эти планы не связаны с предложениями по новому пакету санкций, которые ЕС представил в пятницу. <…> В отличие от санкций, которые требуют поддержки всех государств-членов блока, торговые меры, такие как тарифы, требуют поддержки лишь большинства столиц", — говорится в материале.Отмечается, что речь идет об ограничениях поставок по трубопроводу "Дружба", который снабжает Венгрию и Словакию, поскольку эти меры "позволят Евросоюзу выполнить ключевое требование, выдвинутое американским лидером Дональдом Трампом к блоку в качестве условия присоединения США к союзникам в санкциях против России".Четвертого сентября агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя американской администрации сообщило, что Трамп в разговоре с европейскими лидерами потребовал отказаться от закупок российской нефти.Позже президент Финляндии Александр Стубб подтвердил эту информацию. По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласилась с Трампом, что Европе необходимо отказаться от экспорта российских энергоносителей.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала СВО. Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны.
СМИ узнали о планах ЕС против "Дружбы"
