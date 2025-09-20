https://ria.ru/20250920/es-2043205460.html

СМИ узнали о планах ЕС против "Дружбы"

СМИ узнали о планах ЕС против "Дружбы" - РИА Новости, 20.09.2025

СМИ узнали о планах ЕС против "Дружбы"

ЕC рассматривает возможность введения ограничений против импорта российской нефти по трубопроводу "Дружба", сообщает Bloomberg. РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T16:46:00+03:00

2025-09-20T16:46:00+03:00

2025-09-20T16:46:00+03:00

в мире

венгрия

словакия

сша

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006219528_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_aa5ed6f2cc354ffffd20ef5b54f45d0b.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. ЕC рассматривает возможность введения ограничений против импорта российской нефти по трубопроводу "Дружба", сообщает Bloomberg."Эти планы не связаны с предложениями по новому пакету санкций, которые ЕС представил в пятницу. <…> В отличие от санкций, которые требуют поддержки всех государств-членов блока, торговые меры, такие как тарифы, требуют поддержки лишь большинства столиц", — говорится в материале.Отмечается, что речь идет об ограничениях поставок по трубопроводу "Дружба", который снабжает Венгрию и Словакию, поскольку эти меры "позволят Евросоюзу выполнить ключевое требование, выдвинутое американским лидером Дональдом Трампом к блоку в качестве условия присоединения США к союзникам в санкциях против России".Четвертого сентября агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя американской администрации сообщило, что Трамп в разговоре с европейскими лидерами потребовал отказаться от закупок российской нефти.Позже президент Финляндии Александр Стубб подтвердил эту информацию. По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласилась с Трампом, что Европе необходимо отказаться от экспорта российских энергоносителей.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала СВО. Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны.

https://ria.ru/20250920/aktivy-2043078371.html

https://ria.ru/20250919/ekspert-2043077996.html

венгрия

словакия

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, словакия, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, россия