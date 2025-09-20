Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о планах ЕС против "Дружбы" - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/es-2043205460.html
СМИ узнали о планах ЕС против "Дружбы"
СМИ узнали о планах ЕС против "Дружбы" - РИА Новости, 20.09.2025
СМИ узнали о планах ЕС против "Дружбы"
ЕC рассматривает возможность введения ограничений против импорта российской нефти по трубопроводу "Дружба", сообщает Bloomberg. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T16:46:00+03:00
2025-09-20T16:46:00+03:00
в мире
венгрия
словакия
сша
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006219528_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_aa5ed6f2cc354ffffd20ef5b54f45d0b.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. ЕC рассматривает возможность введения ограничений против импорта российской нефти по трубопроводу "Дружба", сообщает Bloomberg."Эти планы не связаны с предложениями по новому пакету санкций, которые ЕС представил в пятницу. &lt;…&gt; В отличие от санкций, которые требуют поддержки всех государств-членов блока, торговые меры, такие как тарифы, требуют поддержки лишь большинства столиц", — говорится в материале.Отмечается, что речь идет об ограничениях поставок по трубопроводу "Дружба", который снабжает Венгрию и Словакию, поскольку эти меры "позволят Евросоюзу выполнить ключевое требование, выдвинутое американским лидером Дональдом Трампом к блоку в качестве условия присоединения США к союзникам в санкциях против России".Четвертого сентября агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя американской администрации сообщило, что Трамп в разговоре с европейскими лидерами потребовал отказаться от закупок российской нефти.Позже президент Финляндии Александр Стубб подтвердил эту информацию. По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласилась с Трампом, что Европе необходимо отказаться от экспорта российских энергоносителей.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала СВО. Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны.
https://ria.ru/20250920/aktivy-2043078371.html
https://ria.ru/20250919/ekspert-2043077996.html
венгрия
словакия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006219528_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_60caccc53cc0dab504f5d2313faef2d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, словакия, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, россия
В мире, Венгрия, Словакия, США, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Россия
СМИ узнали о планах ЕС против "Дружбы"

Bloomberg: ЕС хочет ввести меры против поставок нефти из России по "Дружбе"

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкНефтепровод "Дружба"
Нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Нефтепровод "Дружба". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. ЕC рассматривает возможность введения ограничений против импорта российской нефти по трубопроводу "Дружба", сообщает Bloomberg.
"Эти планы не связаны с предложениями по новому пакету санкций, которые ЕС представил в пятницу. <…> В отличие от санкций, которые требуют поддержки всех государств-членов блока, торговые меры, такие как тарифы, требуют поддержки лишь большинства столиц", — говорится в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Навязчивый бред грабежа активов: Россия отправит ЕС психиатрическую помощь
Вчера, 08:00
Отмечается, что речь идет об ограничениях поставок по трубопроводу "Дружба", который снабжает Венгрию и Словакию, поскольку эти меры "позволят Евросоюзу выполнить ключевое требование, выдвинутое американским лидером Дональдом Трампом к блоку в качестве условия присоединения США к союзникам в санкциях против России".
Четвертого сентября агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя американской администрации сообщило, что Трамп в разговоре с европейскими лидерами потребовал отказаться от закупок российской нефти.
Позже президент Финляндии Александр Стубб подтвердил эту информацию. По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласилась с Трампом, что Европе необходимо отказаться от экспорта российских энергоносителей.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала СВО. Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Эксперт оценил последствия использования ЕС российских активов
19 сентября, 19:41
 
В миреВенгрияСловакияСШАДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала