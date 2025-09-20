https://ria.ru/20250920/dnepropetrovsk-2043124044.html
В Днепропетровске прогремела очередная серия взрывов
Очередные взрывы прозвучали в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Очередные взрывы прозвучали в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее телеканал дважды сообщал о взрывах в городе. "В Днепре (Днепропетровске - ред.) слышны звуки взрывов", - говорится в публикации Telegram-канала "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
