https://ria.ru/20250920/dnepropetrovsk-2043124044.html

В Днепропетровске прогремела очередная серия взрывов

В Днепропетровске прогремела очередная серия взрывов - РИА Новости, 20.09.2025

В Днепропетровске прогремела очередная серия взрывов

Очередные взрывы прозвучали в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T06:13:00+03:00

2025-09-20T06:13:00+03:00

2025-09-20T06:13:00+03:00

в мире

днепропетровск

россия

днепропетровская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979072709_280:19:1269:576_1920x0_80_0_0_ef6d52c9ae27603981e880744a1bb177.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Очередные взрывы прозвучали в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее телеканал дважды сообщал о взрывах в городе. "В Днепре (Днепропетровске - ред.) слышны звуки взрывов", - говорится в публикации Telegram-канала "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровск

россия

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, днепропетровск, россия, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины