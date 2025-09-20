Рейтинг@Mail.ru
Один из пострадавших при ЧП в Приамурье находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 20.09.2025
06:46 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/chp-2043125760.html
Один из пострадавших при ЧП в Приамурье находится в тяжелом состоянии
Один из пострадавших при ЧП в Приамурье находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 20.09.2025
Один из пострадавших при ЧП в Приамурье находится в тяжелом состоянии
Один из пострадавших после схода вагонов и укладочного крана во время ремонта путей на железной дороге в Тындинском округе Приамурья находится в крайне тяжелом... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T06:46:00+03:00
2025-09-20T06:46:00+03:00
происшествия
россия
амурская область
следственный комитет россии (ск рф)
дальневосточная транспортная прокуратура
дальневосточная железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043116552_0:497:958:1036_1920x0_80_0_0_a96607457e1530cb4e0625c741155eaf.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сен - РИА Новости. Один из пострадавших после схода вагонов и укладочного крана во время ремонта путей на железной дороге в Тындинском округе Приамурья находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, сообщили РИА Новости Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте (ВМСУТ) СК РФ. "Двое находятся в реанимации. Один - крайне тяжелый, другого отправили в иную больницу", - заявили агентству в пресс-службе ВМСУТ. Всего в происшествии пострадали 14 человек. Двое погибли, 12 доставили в медучреждения. Как сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуры, госпитализировали пятерых. "Госпитализированы пятеро. Состояние разное: ушибы, повреждение конечностей, сотрясение головного мозга и так далее", - заявила агентству старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова. По данным Восточного МСУТ, 19 сентября на перегоне Беленькая - Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги в Амурской области при движении укладочного поезда произошел сход подвижного состава, с выездом на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой и столкновением с бульдозером. В момент происшествия на одной из платформ укладочного поезда находилось 12 работников и 2 работника на укладочном кране, в результате произошедшего один человек погиб на месте происшествия, второй скончался в медицинском учреждении. В Тындинском муниципальном округе введен режим ЧС в связи с происшествием на железной дороге, сообщил ранее главк МЧС по региону. Сход не повлиял на движение поездов, уточнили в ДВЖД. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Следователи на месте ЧП устанавливают все обстоятельства произошедшего
россия
амурская область
происшествия, россия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф), дальневосточная транспортная прокуратура, дальневосточная железная дорога
Происшествия, Россия, Амурская область, Следственный комитет России (СК РФ), Дальневосточная транспортная прокуратура, Дальневосточная железная дорога
Один из пострадавших при ЧП в Приамурье находится в тяжелом состоянии

Один из пострадавших при сходе вагонов в Приамурье находится в тяжелом состоянии

© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура/TelegramСход вагонов и крана с рельсов в Амурской области
Сход вагонов и крана с рельсов в Амурской области - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура/Telegram
Сход вагонов и крана с рельсов в Амурской области
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сен - РИА Новости. Один из пострадавших после схода вагонов и укладочного крана во время ремонта путей на железной дороге в Тындинском округе Приамурья находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, сообщили РИА Новости Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте (ВМСУТ) СК РФ.
"Двое находятся в реанимации. Один - крайне тяжелый, другого отправили в иную больницу", - заявили агентству в пресс-службе ВМСУТ.
Всего в происшествии пострадали 14 человек. Двое погибли, 12 доставили в медучреждения. Как сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуры, госпитализировали пятерых.
"Госпитализированы пятеро. Состояние разное: ушибы, повреждение конечностей, сотрясение головного мозга и так далее", - заявила агентству старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.
По данным Восточного МСУТ, 19 сентября на перегоне Беленькая - Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги в Амурской области при движении укладочного поезда произошел сход подвижного состава, с выездом на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой и столкновением с бульдозером. В момент происшествия на одной из платформ укладочного поезда находилось 12 работников и 2 работника на укладочном кране, в результате произошедшего один человек погиб на месте происшествия, второй скончался в медицинском учреждении.
В Тындинском муниципальном округе введен режим ЧС в связи с происшествием на железной дороге, сообщил ранее главк МЧС по региону. Сход не повлиял на движение поездов, уточнили в ДВЖД.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Следователи на месте ЧП устанавливают все обстоятельства произошедшего
ПроисшествияРоссияАмурская областьСледственный комитет России (СК РФ)Дальневосточная транспортная прокуратураДальневосточная железная дорога
 
 
