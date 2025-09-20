https://ria.ru/20250920/boeviki-2043187198.html

Боевики ВСУ занимались мародерством в Сосновке

Украинские боевики занимались мародёрством в деревне Сосновка Днепропетровской области, отбирали у местных жителей бытовую технику и продукты, сообщил РИА Новости

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ДОНЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Украинские боевики занимались мародёрством в деревне Сосновка Днепропетровской области, отбирали у местных жителей бытовую технику и продукты, сообщил РИА Новости разведчик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской армии российской группировки войск "Восток" с позывным "Окр". "Мы зашли в деревню, встретили мирного жителя. Я говорю: "Пойдём в магазин". А он отвечает: "Хохлы весь магазин разграбили давным-давно, всё вывезли, пока вы только подходили", — рассказал собеседник агентства. После мародерства ВСУ и массового вывоза награбленного в Сосновке осталось около 20 человек — в основном пенсионеры и взрослые, ухаживающие за ними. "Подразделения противника забирали технику и вещи у местных, что делает жизнь крайне затруднительной", - добавил разведчик. По его словам, у жителей нет возможности для самообороны, а любая жалоба на действия украинских военных может обернуться смертельной угрозой. "Там протестуй, не протестуй — просто пинка дадут. В худшем случае — пристрелят", — сказал "Окр". Минобороны России 11 сентября сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Сосновка Днепропетровской области.

