В Волгограде обломки БПЛА повредили остекление котельной
В Волгограде обломки БПЛА повредили остекление котельной
2025-09-20T06:35:00+03:00
2025-09-20T06:35:00+03:00
2025-09-20T06:36:00+03:00
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ПВО отразила атаку БПЛА на Волгоградскую область, обломками повреждено остекление котельной в Волгограде, предварительно, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова."Силами ПВО министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. Падения обломков БПЛА зафиксированы в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Красноармейском районах Волгограда, а также в Ольховском районе области", - сообщил Бочаров.Он отметил, что на улице Хрустальной в Краснооктябрьском районе повреждено остекление котельной, в Красноармейском районе на пустыре по улице Ленинаканской ликвидировано возгорание сухой растительности."По предварительной информации, возгораний строений, разрушений и пострадавших нет", - подчеркнул губернатор.
