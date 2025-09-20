https://ria.ru/20250920/bespilotniki-2043125154.html

В Волгограде обломки БПЛА повредили остекление котельной

В Волгограде обломки БПЛА повредили остекление котельной - РИА Новости, 20.09.2025

В Волгограде обломки БПЛА повредили остекление котельной

ПВО отразила атаку БПЛА на Волгоградскую область, обломками повреждено остекление котельной в Волгограде, предварительно, пострадавших нет, сообщается в... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T06:35:00+03:00

2025-09-20T06:35:00+03:00

2025-09-20T06:36:00+03:00

волгоград

волгоградская область

красноармейский район

андрей бочаров

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_238c9bda0d82300072e901acb60c8bea.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ПВО отразила атаку БПЛА на Волгоградскую область, обломками повреждено остекление котельной в Волгограде, предварительно, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова."Силами ПВО министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. Падения обломков БПЛА зафиксированы в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Красноармейском районах Волгограда, а также в Ольховском районе области", - сообщил Бочаров.Он отметил, что на улице Хрустальной в Краснооктябрьском районе повреждено остекление котельной, в Красноармейском районе на пустыре по улице Ленинаканской ликвидировано возгорание сухой растительности."По предварительной информации, возгораний строений, разрушений и пострадавших нет", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20250920/slyusar-2043123430.html

волгоград

волгоградская область

красноармейский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

волгоград, волгоградская область, красноармейский район, андрей бочаров, происшествия