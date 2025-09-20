В Воронежской области уничтожили БПЛА

Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
01:14 20.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. БПЛА уничтожен над Воронежской областью, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО в небе над одним из районов Воронежской области был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале. Губернатор добавил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. БПЛА уничтожен над Воронежской областью, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Дежурными силами ПВО в небе над одним из районов Воронежской области был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
ПВО уничтожила три украинских беспилотника над российскими регионами
Вчера, 19:36
ПВО уничтожила три украинских беспилотника над российскими регионами
Вчера, 19:36
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
