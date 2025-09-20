https://ria.ru/20250920/bespilotnik-2043110385.html

В Воронежской области уничтожили БПЛА

В Воронежской области уничтожили БПЛА

БПЛА уничтожен над Воронежской областью, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 20.09.2025

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. БПЛА уничтожен над Воронежской областью, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО в небе над одним из районов Воронежской области был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале. Губернатор добавил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

