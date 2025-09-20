В Берлине проходит демонстрация против развития газовой промышленности
В Берлине проходит протест эко-активистов против развития газовой промышленности
БЕРЛИН, 20 сен - РИА Новости. В германской столице в субботу проходит демонстрация движения Fridays for Future, около тысячи эко-активистов под девизом "выход из газа, вход в будущее" протестуют против планов немецкого правительства развивать газовую промышленность, передаёт корреспондент РИА Новости.
На сайте движения организаторы призвали в 70 городах страны - и среди них в Берлине - к протесту под девизом "Exit Gas, enter Future" (выход из газа, вход в будущее).
Протестное шествие пройдёт от Инвалиденштрассе в центре города до Потсдамской площади через Фридрихштрассе и обратно.
С передвижной сцены активисты в сквере у Инвалиденштрассе призвали к защите климата, раскритиковали правительство за планы развивать газовую инфраструктуру и отказаться от поддержки возобновляемых источников энергии, а также высказались против проходящей параллельно с климатическим протестом демонстрацией противников абортов.
Поводами для всемирного протеста, который, по данным "Fridays for Future", в эти дни охватывает 100 стран, являются предстоящая Генеральная Ассамблея ООН, а также планы федерального правительства о смене курса в энергетической политике. Так, министерство экономики Германии анонсировало ранее сокращение субсидий на возобновляемые источники энергии. Кроме того, министерство выступает за строительство новых газовых электростанций, обосновывая это вопросами энергетической безопасности.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен активно поддержала и инициировала ряд предложений по окончательному отказу Евросоюза от российских энергоносителей. Она также заключила с США спорное торговое соглашение, предполагающее обязательство по закупке странами ЕС американского СПГ и атомного топлива по заведомо неконкурентным ценам. По её словам, от высоких цен на энергию ЕС спасет только ее производство внутри сообщества.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
