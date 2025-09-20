https://ria.ru/20250920/arest-2043183725.html

В Коми арестовали кандидата в депутаты госсовета

В Коми арестовали кандидата в депутаты госсовета - РИА Новости, 20.09.2025

В Коми арестовали кандидата в депутаты госсовета

Следственное управление СК РФ по Республике Коми сообщило об аресте жительницы Ухты по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности, по данным РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T14:52:00+03:00

2025-09-20T14:52:00+03:00

2025-09-20T14:52:00+03:00

происшествия

республика коми

россия

ухта

следственный комитет россии (ск рф)

кпрф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_0:21:2640:1505_1920x0_80_0_0_19a58d3bf7d52683c4aab7cf71bff098.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Республике Коми сообщило об аресте жительницы Ухты по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, фигуранткой уголовного дела стала кандидат в депутаты госсовета республики Оксана Багирова. Региональное следственное управление в субботу сообщило о расследовании уголовного дела в отношении жительницы Ухты, обвиняемой в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма (статья 205.2 УК РФ). Это уголовное дело возбуждено на основании материалов, собранных сотрудниками регионального УФСБ, отмечает СУСК по Коми. "По данным следствия, обвиняемая в социальной сети и мессенджере в открытом доступе опубликовала текстовые записи и комментарий, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности, а также оправдывающие таковую. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в Telegram-канале СУСК.Республиканское следственное управление не приводит персональные данные обвиняемой, но, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет об Оксане Багировой, которая на сентябрьских выборах выдвигалась в госсовет Коми от КПРФ по Боровскому избирательному округу и заняла второе место. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20250916/krym-2042188426.html

https://ria.ru/20250902/fsb-2038991500.html

республика коми

россия

ухта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, республика коми, россия, ухта, следственный комитет россии (ск рф), кпрф