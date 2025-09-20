Рейтинг@Mail.ru
В Коми арестовали кандидата в депутаты госсовета - РИА Новости, 20.09.2025
14:52 20.09.2025
В Коми арестовали кандидата в депутаты госсовета
В Коми арестовали кандидата в депутаты госсовета - РИА Новости, 20.09.2025
В Коми арестовали кандидата в депутаты госсовета
Следственное управление СК РФ по Республике Коми сообщило об аресте жительницы Ухты по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности, по данным РИА Новости, 20.09.2025
происшествия
республика коми
россия
ухта
следственный комитет россии (ск рф)
кпрф
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Республике Коми сообщило об аресте жительницы Ухты по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, фигуранткой уголовного дела стала кандидат в депутаты госсовета республики Оксана Багирова. Региональное следственное управление в субботу сообщило о расследовании уголовного дела в отношении жительницы Ухты, обвиняемой в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма (статья 205.2 УК РФ). Это уголовное дело возбуждено на основании материалов, собранных сотрудниками регионального УФСБ, отмечает СУСК по Коми. &quot;По данным следствия, обвиняемая в социальной сети и мессенджере в открытом доступе опубликовала текстовые записи и комментарий, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности, а также оправдывающие таковую. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу&quot;, – говорится в Telegram-канале СУСК.Республиканское следственное управление не приводит персональные данные обвиняемой, но, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет об Оксане Багировой, которая на сентябрьских выборах выдвигалась в госсовет Коми от КПРФ по Боровскому избирательному округу и заняла второе место. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
республика коми
россия
ухта
происшествия, республика коми, россия, ухта, следственный комитет россии (ск рф), кпрф
Происшествия, Республика Коми, Россия, Ухта, Следственный комитет России (СК РФ), КПРФ
В Коми арестовали кандидата в депутаты госсовета

Кандидата в депутаты госсовета Коми Багирову арестовали за призывы к терроризму

Автомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Республике Коми сообщило об аресте жительницы Ухты по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, фигуранткой уголовного дела стала кандидат в депутаты госсовета республики Оксана Багирова.
Региональное следственное управление в субботу сообщило о расследовании уголовного дела в отношении жительницы Ухты, обвиняемой в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма (статья 205.2 УК РФ). Это уголовное дело возбуждено на основании материалов, собранных сотрудниками регионального УФСБ, отмечает СУСК по Коми.
«

"По данным следствия, обвиняемая в социальной сети и мессенджере в открытом доступе опубликовала текстовые записи и комментарий, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности, а также оправдывающие таковую. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в Telegram-канале СУСК.

Республиканское следственное управление не приводит персональные данные обвиняемой, но, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет об Оксане Багировой, которая на сентябрьских выборах выдвигалась в госсовет Коми от КПРФ по Боровскому избирательному округу и заняла второе место.
Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
ПроисшествияРеспублика КомиРоссияУхтаСледственный комитет России (СК РФ)КПРФ
 
 
