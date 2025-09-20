В Коми арестовали кандидата в депутаты госсовета
Кандидата в депутаты госсовета Коми Багирову арестовали за призывы к терроризму
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Республике Коми сообщило об аресте жительницы Ухты по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, фигуранткой уголовного дела стала кандидат в депутаты госсовета республики Оксана Багирова.
Региональное следственное управление в субботу сообщило о расследовании уголовного дела в отношении жительницы Ухты, обвиняемой в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма (статья 205.2 УК РФ). Это уголовное дело возбуждено на основании материалов, собранных сотрудниками регионального УФСБ, отмечает СУСК по Коми.
"По данным следствия, обвиняемая в социальной сети и мессенджере в открытом доступе опубликовала текстовые записи и комментарий, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности, а также оправдывающие таковую. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в Telegram-канале СУСК.
Республиканское следственное управление не приводит персональные данные обвиняемой, но, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет об Оксане Багировой, которая на сентябрьских выборах выдвигалась в госсовет Коми от КПРФ по Боровскому избирательному округу и заняла второе место.
Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
