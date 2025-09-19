Рейтинг@Mail.ru
Захарова предупредила об изменениях для выезжающих с детьми в Белоруссию - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:25 19.09.2025 (обновлено: 01:45 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/zakharova-2042865160.html
Захарова предупредила об изменениях для выезжающих с детьми в Белоруссию
Захарова предупредила об изменениях для выезжающих с детьми в Белоруссию - РИА Новости, 19.09.2025
Захарова предупредила об изменениях для выезжающих с детьми в Белоруссию
Детям следует заранее оформлять загранпаспорт при поездке за рубеж, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T01:25:00+03:00
2025-09-19T01:45:00+03:00
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
загранпаспорт
дети
белоруссия
россия
абхазия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Детям следует заранее оформлять загранпаспорт при поездке за рубеж, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. "Лучше для выезда за рубеж оформлять детям загранпаспорт сразу", — отметила она.Захарова пояснила, что с 20 января 2026 года свидетельства о рождении исключаются из перечня документов, с которыми граждане в возрасте до 14 лет смогут выезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.Также представитель ведомства уточнила, что въезжать в Россию по свидетельству о рождении смогут лишь те дети, которые выехали за рубеж до указанной даты. Вместе с тем с 2026 года прекратится оформление свидетельств на въезд в консульствах при утрате или порче документа, предупредила Захарова.Загранпаспорт можно оформить только по личному заявлению законного представителя ребенка: родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.
https://ria.ru/20250820/mvd-2036528278.html
https://ria.ru/20250918/mid-2042737671.html
белоруссия
россия
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_1fb6ecd37e4ce802508e4d36fe23a80f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, загранпаспорт, дети, белоруссия, россия, абхазия
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Загранпаспорт, Дети, Белоруссия, Россия, Абхазия
Захарова предупредила об изменениях для выезжающих с детьми в Белоруссию

Захарова порекомендовала оформлять детям загранпаспорта при поездке в Белоруссию

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Детям следует заранее оформлять загранпаспорт при поездке за рубеж, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
"Лучше для выезда за рубеж оформлять детям загранпаспорт сразу", — отметила она.
Девушка сканирует свой российский паспорт для оформления заграничного паспорта в специальной криптобиокабине в МФЦ в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В МВД объяснили, почему оформление загранпаспорта может быть приостановлено
20 августа, 15:44
Захарова пояснила, что с 20 января 2026 года свидетельства о рождении исключаются из перечня документов, с которыми граждане в возрасте до 14 лет смогут выезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.
Также представитель ведомства уточнила, что въезжать в Россию по свидетельству о рождении смогут лишь те дети, которые выехали за рубеж до указанной даты. Вместе с тем с 2026 года прекратится оформление свидетельств на въезд в консульствах при утрате или порче документа, предупредила Захарова.
Загранпаспорт можно оформить только по личному заявлению законного представителя ребенка: родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.
МИД России - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Россия не планирует ограничивать въезд для граждан ЕС, заявили в МИД
Вчера, 15:59
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваЗагранпаспортДетиБелоруссияРоссияАбхазия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала