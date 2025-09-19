https://ria.ru/20250919/zakharova-2042865160.html

Захарова предупредила об изменениях для выезжающих с детьми в Белоруссию

Детям следует заранее оформлять загранпаспорт при поездке за рубеж, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Детям следует заранее оформлять загранпаспорт при поездке за рубеж, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. "Лучше для выезда за рубеж оформлять детям загранпаспорт сразу", — отметила она.Захарова пояснила, что с 20 января 2026 года свидетельства о рождении исключаются из перечня документов, с которыми граждане в возрасте до 14 лет смогут выезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.Также представитель ведомства уточнила, что въезжать в Россию по свидетельству о рождении смогут лишь те дети, которые выехали за рубеж до указанной даты. Вместе с тем с 2026 года прекратится оформление свидетельств на въезд в консульствах при утрате или порче документа, предупредила Захарова.Загранпаспорт можно оформить только по личному заявлению законного представителя ребенка: родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, загранпаспорт, дети, белоруссия, россия, абхазия