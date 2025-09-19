Рейтинг@Mail.ru
В администрации Эрдогана ответили на вопрос о вероятном саммите по Украине - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/turtsija-2042969699.html
В администрации Эрдогана ответили на вопрос о вероятном саммите по Украине
В администрации Эрдогана ответили на вопрос о вероятном саммите по Украине - РИА Новости, 19.09.2025
В администрации Эрдогана ответили на вопрос о вероятном саммите по Украине
Подготовки к проведению вероятного саммита по Украине на уровне лидеров в Турции на данный момент не ведется, несмотря на ранее озвученные инициативы президента РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T13:47:00+03:00
2025-09-19T13:47:00+03:00
в мире
россия
украина
турция
владимир зеленский
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920270016_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_1ed990cb027448c7c001671b5e42c93d.jpg
АНКАРА, 19 сен – РИА Новости. Подготовки к проведению вероятного саммита по Украине на уровне лидеров в Турции на данный момент не ведется, несмотря на ранее озвученные инициативы президента Реджепа Тайипа Эрдогана о необходимости диалога для продвижения мирного процесса, сообщили РИА в администрации турецкого лидера. Эрдоган ранее неоднократно заявлял, что без переговоров на высшем уровне невозможно достичь конкретных результатов в урегулировании конфликта. Анкара традиционно позиционирует себя как посредник между Москвой и Киевом, опираясь на опыт содействия "зерновой сделке" и гуманитарным инициативам. "На данный момент такой подготовки нет", — подчеркнули в ведомстве по телефону, отвечая на соответствующий вопрос. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует поднять тему украинского урегулирования в ходе контактов на полях Генассамблеи ООН, призвав к проведению саммита на уровне лидеров, сообщал ранее РИА Новости турецкий дипломатический источник. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что, если Владимир Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал список стран, где Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России, по его словам, это Австрия, Ватикан, Турция, Швейцария и три государства Персидского залива. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что президент России готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что российский лидер не может встретиться с Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить, что он легитимен.
https://ria.ru/20250919/turtsija-2042882199.html
https://ria.ru/20250919/oon-2042860274.html
россия
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920270016_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_068cc41cfdbb8744c0ff2883a3651685.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, турция, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, Украина, Турция, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
В администрации Эрдогана ответили на вопрос о вероятном саммите по Украине

Турция сейчас не ведет подготовку к саммиту по Украине на уровне лидеров

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 19 сен – РИА Новости. Подготовки к проведению вероятного саммита по Украине на уровне лидеров в Турции на данный момент не ведется, несмотря на ранее озвученные инициативы президента Реджепа Тайипа Эрдогана о необходимости диалога для продвижения мирного процесса, сообщили РИА в администрации турецкого лидера.
Эрдоган ранее неоднократно заявлял, что без переговоров на высшем уровне невозможно достичь конкретных результатов в урегулировании конфликта. Анкара традиционно позиционирует себя как посредник между Москвой и Киевом, опираясь на опыт содействия "зерновой сделке" и гуманитарным инициативам.
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
В Турции оценили идею создать альянс с Россией и Китаем
Вчера, 06:53
"На данный момент такой подготовки нет", — подчеркнули в ведомстве по телефону, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует поднять тему украинского урегулирования в ходе контактов на полях Генассамблеи ООН, призвав к проведению саммита на уровне лидеров, сообщал ранее РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что, если Владимир Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал список стран, где Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России, по его словам, это Австрия, Ватикан, Турция, Швейцария и три государства Персидского залива.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что президент России готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что российский лидер не может встретиться с Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить, что он легитимен.
Здание ООН - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Совбез ООН нуждается в реформах, заявил глава МИД Турции
Вчера, 00:33
 
В миреРоссияУкраинаТурцияВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала