В администрации Эрдогана ответили на вопрос о вероятном саммите по Украине

В администрации Эрдогана ответили на вопрос о вероятном саммите по Украине - РИА Новости, 19.09.2025

В администрации Эрдогана ответили на вопрос о вероятном саммите по Украине

Подготовки к проведению вероятного саммита по Украине на уровне лидеров в Турции на данный момент не ведется, несмотря на ранее озвученные инициативы президента РИА Новости, 19.09.2025

АНКАРА, 19 сен – РИА Новости. Подготовки к проведению вероятного саммита по Украине на уровне лидеров в Турции на данный момент не ведется, несмотря на ранее озвученные инициативы президента Реджепа Тайипа Эрдогана о необходимости диалога для продвижения мирного процесса, сообщили РИА в администрации турецкого лидера. Эрдоган ранее неоднократно заявлял, что без переговоров на высшем уровне невозможно достичь конкретных результатов в урегулировании конфликта. Анкара традиционно позиционирует себя как посредник между Москвой и Киевом, опираясь на опыт содействия "зерновой сделке" и гуманитарным инициативам. "На данный момент такой подготовки нет", — подчеркнули в ведомстве по телефону, отвечая на соответствующий вопрос. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует поднять тему украинского урегулирования в ходе контактов на полях Генассамблеи ООН, призвав к проведению саммита на уровне лидеров, сообщал ранее РИА Новости турецкий дипломатический источник. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что, если Владимир Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал список стран, где Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России, по его словам, это Австрия, Ватикан, Турция, Швейцария и три государства Персидского залива. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что президент России готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что российский лидер не может встретиться с Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить, что он легитимен.

