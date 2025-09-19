https://ria.ru/20250919/proekt-2043040486.html
Более 50 общественных пространств благоустроили в Ленобласти в 2025 году
По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в регионе в этом году благоустроено уже 57 общественных пространств, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T17:35:00+03:00
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043039811_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5b8b641ddde8f56403ba3ff5b58af622.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в регионе в этом году благоустроено уже 57 общественных пространств, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко. "Ленобласть меняется для жителей! Новая детская площадка в Кировске — просто космос. Здесь дети знакомятся с планетами, механикой и музыкальными инструментами: от барабанов до металлофона. Рядом — горки и мини-скалодром, закольцованная велодорожка", - поделился в своих соцсетях Дрозденко. Он добавил, что общественное пространство в Кировске стало одним из 57 благоустроенных в этом году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". "План на год — 97 общественных пространств. За них проголосовали почти 200 тысяч ленинградцев. Работы на оставшихся территориях близятся к финалу, они на ежедневном контроле комитета по ЖКХ", - отметил глава региона. По словам губернатора, работы по благоустройству завершены и на ряде других территорий. Например, в Толмачево во время благоустройства создали новый символ поселка — гигантские светящиеся одуванчики. "Приозерские ребята каждый день качаются на всех качелях на своей новой площадке, Охтинская долина теперь с местами для отдыха жителей, "Сосновый остров" в Мендсарах — с качелями и экодорожками вместо заросшей кустарниками территории, сделан скейт-парк и качели в Иссаде", - резюмировал Дрозденко.
