https://ria.ru/20250919/popravki-2042916523.html

Глава Бурятии прокомментировал поправки в закон об охране Байкала

Глава Бурятии прокомментировал поправки в закон об охране Байкала - РИА Новости, 19.09.2025

Глава Бурятии прокомментировал поправки в закон об охране Байкала

Поправки в закон об охране озера Байкал не касаются особо охраняемых природных территорий (ООПТ): нацпарков, заказников и т.д., но напрямую касаются почти 140... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T10:39:00+03:00

2025-09-19T10:39:00+03:00

2025-09-19T10:39:00+03:00

байкал

республика бурятия

россия

алексей цыденов

российская академия наук

госдума рф

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006871197_0:134:3164:1914_1920x0_80_0_0_1b2b47a4ba648e4849317de2d4d784ab.jpg

УЛАН-УДЭ, 19 сен - РИА Новости. Поправки в закон об охране озера Байкал не касаются особо охраняемых природных территорий (ООПТ): нацпарков, заказников и т.д., но напрямую касаются почти 140 тысяч жителей, попавших в центральную экологическую зону и не имеющих из-за этого возможность решить свои проблемы, сообщил в интервью РИА Новости глава Бурятии Алексей Цыденов. По словам главы республики, центральная экологическая зона - это юридическое, правовое понятие и конкретная территория вокруг Байкала, границы которой установлены постановлением правительства Российской Федерации и проистекают из закона по охране озера Байкал. "Самим законом непосредственно предусмотрено установление центральной экологической зоны. При этом центральная экологическая зона не является особо охраняемой природной территорией (ООПТ). В границы центральной экологической зоны ООПТ попадают: нацпарки, заказники, но поправки в закон их не касаются, поскольку у ООПТ отдельное правовое регулирование. Так вот, то, что не относится к ООПТ, но попадает в центральную экологическую зону – это 160 населённых пунктов, почти 140 тысяч населения, и их как раз-таки правовой режим центральной экологической зоны касается непосредственно", - заявил Цыденов. Отсюда, по его словам, возникает целый ряд различных проблем, которые люди не могут решить. Среди них невозможность создания противопожарных минерализованных полос, прокладки линий электропередач, строительства очистных сооружений, ремонта дорог и мостов, оформления в собственность своих же участков и многое другое. "О текущей ситуации я докладывал непосредственно Владимиру Владимировичу Путину. И есть поручение президента, в котором сказано о том, что правительству совместно с Российской академией наук, совместно с Генеральной прокуратурой, с регионами Иркутской области и республикой Бурятия подготовить этот законопроект и принять его в весеннюю сессию. В рамках подготовки он вышел на осеннюю сессию. Все, кому президент поручил, эту работу провели – сформировали уже согласованную редакцию. Поэтому ее надо в ближайшее время принимать", - подчеркнул Цыденов. Группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла законопроект о сплошных рубках на Байкале в палату парламента в июне 2023 года, далее он был принят Думой в первом чтении в июле того же года. Документом предлагается установить перечень объектов, при строительстве, реконструкции и эксплуатации которых до 31 декабря 2030 года разрешаются сплошные рубки лесных насаждений. Перечень включает сооружения инженерной защиты территорий и объектов, объекты систем коммунальной инфраструктуры, необходимые для обеспечения функционирования населенных пунктов и особой экономической зоны "Ворота Байкала", "Байкальская гавань", автомобильные дороги соответствующего значения, противопожарные разрывы и линейные объекты. Восьмого июля пресс-служба Минприроды РФ сообщила, что кабмин РФ одобрил ко второму чтению поправки, которые позволят проводить сплошные рубки на прилегающей к озеру территории, но только на определенных участках, где есть погибшие деревья, пострадавшие от болезней, вредителей или в следствии лесных пожаров. Решения будут приниматься при согласовании Российской академии наук и специальной комиссии, в которую войдут представители Госдумы, Совета Федерации, Администрации Президента, ФСБ и представители прибайкальских регионов. В министерстве подчеркнули, что закон об охране Байкала не потеряет своей строгости после внесения изменений. В министерстве считают, что поправки необходимы для местных жителей - они позволят реконструировать дамбы, очистные сооружения, объекты энергоснабжения, а также расширять кладбища. Глава Бурятии в свою очередь заметил, что поправки в закон о Байкале позволяют усилить защиту озера и экосистемы прибрежных территорий за счет строительства очистных, селезащитных сооружений, защиты леса от вредителей.

https://ria.ru/20250912/baykal-2041495256.html

https://ria.ru/20250919/baykal-2042885590.html

байкал

республика бурятия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

байкал, республика бурятия, россия, алексей цыденов, российская академия наук, госдума рф, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)