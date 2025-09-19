Рейтинг@Mail.ru
Глава Бурятии прокомментировал поправки в закон об охране Байкала - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/popravki-2042916523.html
Глава Бурятии прокомментировал поправки в закон об охране Байкала
Глава Бурятии прокомментировал поправки в закон об охране Байкала - РИА Новости, 19.09.2025
Глава Бурятии прокомментировал поправки в закон об охране Байкала
Поправки в закон об охране озера Байкал не касаются особо охраняемых природных территорий (ООПТ): нацпарков, заказников и т.д., но напрямую касаются почти 140... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T10:39:00+03:00
2025-09-19T10:39:00+03:00
байкал
республика бурятия
россия
алексей цыденов
российская академия наук
госдума рф
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006871197_0:134:3164:1914_1920x0_80_0_0_1b2b47a4ba648e4849317de2d4d784ab.jpg
УЛАН-УДЭ, 19 сен - РИА Новости. Поправки в закон об охране озера Байкал не касаются особо охраняемых природных территорий (ООПТ): нацпарков, заказников и т.д., но напрямую касаются почти 140 тысяч жителей, попавших в центральную экологическую зону и не имеющих из-за этого возможность решить свои проблемы, сообщил в интервью РИА Новости глава Бурятии Алексей Цыденов. По словам главы республики, центральная экологическая зона - это юридическое, правовое понятие и конкретная территория вокруг Байкала, границы которой установлены постановлением правительства Российской Федерации и проистекают из закона по охране озера Байкал. "Самим законом непосредственно предусмотрено установление центральной экологической зоны. При этом центральная экологическая зона не является особо охраняемой природной территорией (ООПТ). В границы центральной экологической зоны ООПТ попадают: нацпарки, заказники, но поправки в закон их не касаются, поскольку у ООПТ отдельное правовое регулирование. Так вот, то, что не относится к ООПТ, но попадает в центральную экологическую зону – это 160 населённых пунктов, почти 140 тысяч населения, и их как раз-таки правовой режим центральной экологической зоны касается непосредственно", - заявил Цыденов. Отсюда, по его словам, возникает целый ряд различных проблем, которые люди не могут решить. Среди них невозможность создания противопожарных минерализованных полос, прокладки линий электропередач, строительства очистных сооружений, ремонта дорог и мостов, оформления в собственность своих же участков и многое другое. "О текущей ситуации я докладывал непосредственно Владимиру Владимировичу Путину. И есть поручение президента, в котором сказано о том, что правительству совместно с Российской академией наук, совместно с Генеральной прокуратурой, с регионами Иркутской области и республикой Бурятия подготовить этот законопроект и принять его в весеннюю сессию. В рамках подготовки он вышел на осеннюю сессию. Все, кому президент поручил, эту работу провели – сформировали уже согласованную редакцию. Поэтому ее надо в ближайшее время принимать", - подчеркнул Цыденов. Группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла законопроект о сплошных рубках на Байкале в палату парламента в июне 2023 года, далее он был принят Думой в первом чтении в июле того же года. Документом предлагается установить перечень объектов, при строительстве, реконструкции и эксплуатации которых до 31 декабря 2030 года разрешаются сплошные рубки лесных насаждений. Перечень включает сооружения инженерной защиты территорий и объектов, объекты систем коммунальной инфраструктуры, необходимые для обеспечения функционирования населенных пунктов и особой экономической зоны "Ворота Байкала", "Байкальская гавань", автомобильные дороги соответствующего значения, противопожарные разрывы и линейные объекты. Восьмого июля пресс-служба Минприроды РФ сообщила, что кабмин РФ одобрил ко второму чтению поправки, которые позволят проводить сплошные рубки на прилегающей к озеру территории, но только на определенных участках, где есть погибшие деревья, пострадавшие от болезней, вредителей или в следствии лесных пожаров. Решения будут приниматься при согласовании Российской академии наук и специальной комиссии, в которую войдут представители Госдумы, Совета Федерации, Администрации Президента, ФСБ и представители прибайкальских регионов. В министерстве подчеркнули, что закон об охране Байкала не потеряет своей строгости после внесения изменений. В министерстве считают, что поправки необходимы для местных жителей - они позволят реконструировать дамбы, очистные сооружения, объекты энергоснабжения, а также расширять кладбища. Глава Бурятии в свою очередь заметил, что поправки в закон о Байкале позволяют усилить защиту озера и экосистемы прибрежных территорий за счет строительства очистных, селезащитных сооружений, защиты леса от вредителей.
https://ria.ru/20250912/baykal-2041495256.html
https://ria.ru/20250919/baykal-2042885590.html
байкал
республика бурятия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006871197_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_d9b33abff2363caaee04eab55f19c10a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
байкал, республика бурятия, россия, алексей цыденов, российская академия наук, госдума рф, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Байкал, Республика Бурятия, Россия, Алексей Цыденов, Российская академия наук, Госдума РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Глава Бурятии прокомментировал поправки в закон об охране Байкала

Поправки в закон об охране Байкала касаются почти 140 тысяч жителей

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДевушка на берегу озера Байкал
Девушка на берегу озера Байкал - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Девушка на берегу озера Байкал. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УЛАН-УДЭ, 19 сен - РИА Новости. Поправки в закон об охране озера Байкал не касаются особо охраняемых природных территорий (ООПТ): нацпарков, заказников и т.д., но напрямую касаются почти 140 тысяч жителей, попавших в центральную экологическую зону и не имеющих из-за этого возможность решить свои проблемы, сообщил в интервью РИА Новости глава Бурятии Алексей Цыденов.
По словам главы республики, центральная экологическая зона - это юридическое, правовое понятие и конкретная территория вокруг Байкала, границы которой установлены постановлением правительства Российской Федерации и проистекают из закона по охране озера Байкал.
Подписание соглашения о реализации экологического проекта Забота о Байкале: сохраним экосистему Чивыркуйского перешейка между торговой сетью Пятерочка, косметическим брендом Чистая Линия и медиахолдингом MAER - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
"Чистая Линия", МАЕР и "Пятерочка" объединяют усилия для сохранения Байкала
12 сентября, 15:43
"Самим законом непосредственно предусмотрено установление центральной экологической зоны. При этом центральная экологическая зона не является особо охраняемой природной территорией (ООПТ). В границы центральной экологической зоны ООПТ попадают: нацпарки, заказники, но поправки в закон их не касаются, поскольку у ООПТ отдельное правовое регулирование. Так вот, то, что не относится к ООПТ, но попадает в центральную экологическую зону – это 160 населённых пунктов, почти 140 тысяч населения, и их как раз-таки правовой режим центральной экологической зоны касается непосредственно", - заявил Цыденов.
Отсюда, по его словам, возникает целый ряд различных проблем, которые люди не могут решить. Среди них невозможность создания противопожарных минерализованных полос, прокладки линий электропередач, строительства очистных сооружений, ремонта дорог и мостов, оформления в собственность своих же участков и многое другое.
"О текущей ситуации я докладывал непосредственно Владимиру Владимировичу Путину. И есть поручение президента, в котором сказано о том, что правительству совместно с Российской академией наук, совместно с Генеральной прокуратурой, с регионами Иркутской области и республикой Бурятия подготовить этот законопроект и принять его в весеннюю сессию. В рамках подготовки он вышел на осеннюю сессию. Все, кому президент поручил, эту работу провели – сформировали уже согласованную редакцию. Поэтому ее надо в ближайшее время принимать", - подчеркнул Цыденов.
Группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла законопроект о сплошных рубках на Байкале в палату парламента в июне 2023 года, далее он был принят Думой в первом чтении в июле того же года. Документом предлагается установить перечень объектов, при строительстве, реконструкции и эксплуатации которых до 31 декабря 2030 года разрешаются сплошные рубки лесных насаждений. Перечень включает сооружения инженерной защиты территорий и объектов, объекты систем коммунальной инфраструктуры, необходимые для обеспечения функционирования населенных пунктов и особой экономической зоны "Ворота Байкала", "Байкальская гавань", автомобильные дороги соответствующего значения, противопожарные разрывы и линейные объекты.
Восьмого июля пресс-служба Минприроды РФ сообщила, что кабмин РФ одобрил ко второму чтению поправки, которые позволят проводить сплошные рубки на прилегающей к озеру территории, но только на определенных участках, где есть погибшие деревья, пострадавшие от болезней, вредителей или в следствии лесных пожаров. Решения будут приниматься при согласовании Российской академии наук и специальной комиссии, в которую войдут представители Госдумы, Совета Федерации, Администрации Президента, ФСБ и представители прибайкальских регионов.
В министерстве подчеркнули, что закон об охране Байкала не потеряет своей строгости после внесения изменений. В министерстве считают, что поправки необходимы для местных жителей - они позволят реконструировать дамбы, очистные сооружения, объекты энергоснабжения, а также расширять кладбища. Глава Бурятии в свою очередь заметил, что поправки в закон о Байкале позволяют усилить защиту озера и экосистемы прибрежных территорий за счет строительства очистных, селезащитных сооружений, защиты леса от вредителей.
Побережье озера Байкал около поселка Горячинск в Прибайкальском районе республики Бурятия - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Глава Бурятии оценил поправки в закон об охране Байкала
Вчера, 07:36
 
БайкалРеспублика БурятияРоссияАлексей ЦыденовРоссийская академия наукГосдума РФМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала