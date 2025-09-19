https://ria.ru/20250919/opros-2042915502.html

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 19.09.2025

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Восемь из десяти (80%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 81% респондентов положительно оценивают его работу на посту главы государства, следует... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T10:35:00+03:00

2025-09-19T10:35:00+03:00

2025-09-19T10:35:00+03:00

россия

владимир путин

фонд "общественное мнение"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041698912_0:0:2741:1543_1920x0_80_0_0_e2b0f5a743cbf7812715d997f7482736.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Восемь из десяти (80%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 81% респондентов положительно оценивают его работу на посту главы государства, следует из опроса ФОМ. Большинство (81%) опрошенных заявили, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, 7% респондентов выразили противоположное мнение. Кроме того, 80% россиян заявили, что скорее доверяют президенту РФ, недоверие Путину выразили 11% респондентов, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ. Более половины (55%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 25% респондентов считают, что кабмин работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 61% граждан, 12% опрошенных скорее недовольны его работой. Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Четверо из десяти (41%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 10% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, по 3% - за "Справедливую Россию" и "Новых людей". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 12-14 сентября 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20250918/putin--2042756234.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, фонд "общественное мнение"