Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

ФОМ: 80% россиян доверяют Путину
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Восемь из десяти (80%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 81% респондентов положительно оценивают его работу на посту главы государства, следует из опроса ФОМ.
Большинство (81%) опрошенных заявили, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, 7% респондентов выразили противоположное мнение. Кроме того, 80% россиян заявили, что скорее доверяют президенту РФ, недоверие Путину выразили 11% респондентов, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ.
Более половины (55%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 25% респондентов считают, что кабмин работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 61% граждан, 12% опрошенных скорее недовольны его работой.
Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Четверо из десяти (41%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 10% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, по 3% - за "Справедливую Россию" и "Новых людей".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 12-14 сентября 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
