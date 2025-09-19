https://ria.ru/20250919/gosduma-2042975684.html

В Госдуме призвали Минтранс проверить кибербезопасность сайтов аэропортов

В Госдуме призвали Минтранс проверить кибербезопасность сайтов аэропортов - РИА Новости, 19.09.2025

В Госдуме призвали Минтранс проверить кибербезопасность сайтов аэропортов

Министерству транспорта РФ стоит провести аудит кибербезопасности сайтов российских аэропортов и организовать плановые учения по информационной безопасности с... РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Министерству транспорта РФ стоит провести аудит кибербезопасности сайтов российских аэропортов и организовать плановые учения по информационной безопасности с персоналом, причастным к работе с этими ресурсами, считает первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, член фракции "Единая Россия". В пятницу аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге сообщал, что его сайт был взломан. Горелкин отметил, что публичные ресурсы аэропортов должны быть защищены по высшему разряду, стать по-настоящему неприступными для любых хакеров. "Считаю, что министерству транспорта РФ стоит провести не только серьезный аудит кибербезопасности сайтов аэропортов, но и организовать плановые ИБ-учения с персоналом, причастным к работе с этими ресурсами", - написал депутат в канале на платформе Max.

санкт-петербург

