В Госдуме призвали Минтранс проверить кибербезопасность сайтов аэропортов - РИА Новости, 19.09.2025
14:18 19.09.2025
В Госдуме призвали Минтранс проверить кибербезопасность сайтов аэропортов
2025-09-19T14:18:00+03:00
2025-09-19T14:18:00+03:00
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Министерству транспорта РФ стоит провести аудит кибербезопасности сайтов российских аэропортов и организовать плановые учения по информационной безопасности с персоналом, причастным к работе с этими ресурсами, считает первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, член фракции "Единая Россия". В пятницу аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге сообщал, что его сайт был взломан. Горелкин отметил, что публичные ресурсы аэропортов должны быть защищены по высшему разряду, стать по-настоящему неприступными для любых хакеров. "Считаю, что министерству транспорта РФ стоит провести не только серьезный аудит кибербезопасности сайтов аэропортов, но и организовать плановые ИБ-учения с персоналом, причастным к работе с этими ресурсами", - написал депутат в канале на платформе Max.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на Охотном ряду
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду. Архивное фото
Обстановка в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Сайт Пулково взломали
Вчера, 11:17
 
Заголовок открываемого материала