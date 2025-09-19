Пророчества Фатимы: почему о них снова заговорили
Паломники в Фатиме, Португалия
Паломники в Фатиме, Португалия
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Интерес к знаменитым фатимским пророчествам вспыхнул с новой силой в связи с последними событиями в мире. Что же такого сказала девочка из португальской деревушки?
Первые видения
Весна 1917-го. Европа утопает в Первой мировой войне. А в маленькой португальской деревне под названием Фатима трое детей пасут овец. Десятилетняя Лусия Сантуш и ее младшие родственники — девятилетний Франсишку и семилетняя Жасинта Марту — утверждали, что увидели яркий свет и фигуру Девы Марии в облаке над дубом. Так начались явления, вошедшие в историю как фатимские откровения.
Дети рассказывали, что Богородица не только явилась им, но и поведала несколько пророчеств. Однако взрослые их словам не верили. Родители отмахивались, односельчане насмехались, а староста и вовсе угрожал тюрьмой за "вранье". Но дети настаивали: Богородица придет снова 13 октября.
Статуя Девы Марии на территории пансионата "Мартино Занки" в пригороде Бергамо
Когда настал день, в Кова-да-Ирия собралась толпа. Тысячи людей ждали чуда. И хотя сама Дева Мария большинству так и не явилась, очевидцы утверждали, что произошло другое — "чудо солнца". Газеты писали: небесное светило словно сошло с орбиты, начало двигаться зигзагами и приближаться к земле. Люди падали на колени, думая, что наступает конец света. Затем солнце вернулось на место.
Позднее итальянский священник Джон Де Марчи посвятил годы сбору свидетельств о феномене. Он записывал рассказы очевидцев, анализировал детали. К тому моменту двое из детей уже умерли — Франсишку и Жасинта стали жертвами испанки. Они говорили, что Богородица обещала забрать их к себе. Лишь Лусия дожила до старости, став монахиней и оставив подробные записи.
Почему о Фатиме вспомнили сейчас?
Политолог Кирилл Казаковотмечает:
"В периоды нестабильности и глобальных перемен люди тянутся к пророчествам. Они выражены в расплывчатой форме, поэтому в них можно найти все что угодно. Но именно это и придает им силу".
Интерес к фатимским пророчествам резко вырос с началом холодной войны. В 1947-м, когда Запад официально провозгласил о начале противостояния с СССР, в США появилась организация под названием "Голубая армия фатимской Мадонны".
Она стремительно разрослась: только в Америке открыли около двухсот представительств. Активисты возили по миру белую статую "Фатимской Мадонны", устраивая массовые молитвы о "посвящении России Непорочному Сердцу Марии".
Паломники в Фатиме, Португалия
Однако за религиозными образами скрывалась прозаичная политика: пророчества использовались как инструмент психологической войны против "безбожного" Советского Союза. Неслучайно активность движения всегда возрастала в моменты обострения отношений между Москвой и Западом.
Три пророчества
Первое пророчество касалось видения ада. Лусияписала:
"Богородица показала нам море огня, в котором были демоны и души людей, словно прозрачные угли. Мы слышали крики боли и отчаяния".
Для детей это было испытанием, но Небесная Матерь заранее пообещала им утешение.
Второе пророчество напрямую касалось судьбы мира и особенно России. Оно предсказывало скорый конец войны, но предупреждало о новой, еще более ужасной, если человечество не обратится к Богу.
Бойцы 1-й Конной армии Буденного на Южном фронте под Майкопом. 1920 год
Эти слова сегодня трактуют по-разному. Кто-то видит в них предвестие революции 1917 года, кто-то — начало Второй мировой войны и последующую холодную войну. В любом случае совпадения поражают.
Третье пророчество оказалось самым мрачным. В нем говорилось об "епископе в белом", который идет сквозь разрушенный город и гибнет от рук солдат вместе с верующими. Ангелы собирают кровь мучеников в чаши, вознося ее к Богу. Картина была апокалиптической и тревожной.
Фреска Микеланджело "Страшный суд"
Тайна Ватикана
Первые два пророчества были опубликованы еще в 1941-м. А вот третье Ватикан скрывал до 2000-го. Почему? По одной версии, из страха вызвать панику. Откровение можно было трактовать как предвестие ядерной войны, а в разгар холодной войны такие слова могли спровоцировать массовую истерию.
Другая версия гласит, что обнародованная часть — неполная. Якобы существовало и "четвертое пророчество", в котором упоминалась Россия и ее роль в будущем мира. Ватикан, по мнению некоторых исследователей, сознательно скрыл этот фрагмент по политическим соображениям.
Неудивительно, что вокруг "третьей тайны Фатимы" возникли десятки домыслов. Одни уверены, что речь идет о покушении на папу Иоанна Павла II в 1981 году. Другие видят в ней предсказание глобальных войн XXI века. А некоторые считают, что именно ее Ватикан так и не решился раскрыть.
Папа римский Франциск у храма Фатимской Богоматери в Фатиме, Португалия
Позиция скептиков
Православные священнослужители изначально с осторожностью относились к фатимским откровениям. Патриарх Алексий II прямо говорил: "Мне сложно судить об этом явлении", подчеркивая противоречивость посланий о роли России. Критики обращали внимание на подозрительные детали: почему "предсказания" о революции и судьбе России Лусия записала лишь в 1936-1942 годах — почти через два десятилетия после событий? Слишком удобно "вспомнить" пророчества тогда, когда они уже будто бы "сбылись".
Скептики почти сто лет указывают на нестыковки в этой истории, но споры не утихают. Несмотря на это, ежегодно Фатиму посещают около семи миллионов паломников.