https://ria.ru/20250526/vatikan-2019117742.html

Загадки библиотеки Ватикана: что может скрывать секретное хранилище знаний

Загадки библиотеки Ватикана: что может скрывать секретное хранилище знаний - РИА Новости, 26.05.2025

Загадки библиотеки Ватикана: что может скрывать секретное хранилище знаний

После избрания американского кардинала Роберта Превоста новым главой Римско-католической церкви, принявшего имя Лев XIV, многие задаются вопросом, не станет ли... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T19:07:00+03:00

2025-05-26T19:07:00+03:00

2025-05-26T19:07:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости, Вадим Минеев. После избрания американского кардинала Роберта Превоста новым главой Римско-католической церкви, принявшего имя Лев XIV, многие задаются вопросом, не станет ли Ватикан более лояльным к исследователям, предоставив широкий доступ к своим архивам, огромной библиотеке, о которых сейчас ходит множество слухов и легенд.О том, что может скрываться за метровыми стенами тщательно охраняемого таинственного хранилища, - в материале РИА Новости.Самое маленькое государство обладает огромным количеством знанийНесмотря на то, что Ватикан — это самое маленькое государство в мире площадью всего 0,44 кв. км, а населением — около 800 человек, его влияние на жизнь людей огромно. Сейчас в мире насчитывается 1,406 миллиарда католиков по данным "Папского ежегодника 2025", и все они имеют духовную связь со Святым Престолом.Помимо прочего, Ватикан обладает значительным богатством, как материальным, так и культурным. Здесь хранится одна из самых больших коллекций знаний человечества — в Ватиканской апостольской библиотеке на сегодняшний день насчитывается около 1600000 печатных книг, 150000 манускриптов, множество гравюр, географические карты, монеты — всё это имеет огромное, неоценимое значение для мировой культуры.Причем некоторая часть собрания до сих пор скрыта от посторонних глаз и хранится в недосягаемости.Можно ли попасть "человеку с улицы" в библиотеку Ватикана?Библиотека разбита на несколько частей, теоретически в открытую часть библиотеки может попасть любой человек, кто сможет обосновать необходимость работ. Обычно это учёные, профессора университетов, специалисты, пишущие научные работы по разным дисциплинам.Чтобы получить доступ, нужно за определенное время подать документы в специальную приёмную комиссию. Так что просто зайти почитать книги с улицы не получится, и потенциальному читателю комиссия может отказать без объяснения причин.Есть еще закрытая часть, доступна ограниченному кругу лиц. Список избранных утверждает лично Государственный секретарь Ватикана. И секретный архив, доступ в который имеют только служители Ватикана.Что же могут скрывать эти секретные архивы Ватикана? И тут, к сожалению, мы входим в область возможных предположений."Немыслимая сексуальная поза"Копенгагенский музей эротики утверждает, что Ватикан имеет самую большую коллекцию порно в мире, что подтверждают некоторые известные личности, в том числе Уильям Ф. Бакли-младший и академик Камилла Палья. Хотя то, что в Ватикане существует давняя традиция эротического "искусства", является общеизвестным фактом.Например, в XVI веке одному из учеников Рафаэля, Джулио Романо, было поручено украсить ванную комнату кардинала Биббиена серией из 16 фресок, каждая из которых изображала уникальную сексуальную позу во всех подробностях. Совершенно естественно, копии этих картин просочились "наружу" и появились в книге под названием "Позы Аретино".Контакты с пришельцамиО том, что Ватикан скрывает информацию о пришельцах, говорят уже давно, а в мае этого года масла в огонь подлила статья в английском таблоиде Daily Mail, где рассказывается о книге Дианы Уолш Пасулка, профессора религиоведения в Университете Северной Каролины Уилмингтон, "American Cosmic". Имевшая доступ к части архиву Ватикана, она обнаружила множество историй "чудесных" историй, сохранившихся в истории Церкви, — историй, которые странным образом сильно напоминают современные встречи с НЛО.Стоит напомнить, что в настоящее время Ватикан допускает возможность внеземной жизни, проводит конференции по астробиологии и использует Ватиканскую обсерваторию, чтобы найти планеты, подобные Земле."Тайны Фатимы"В 1917 году трое детей-пастухов из Фатимы, Португалия, имели 3 пророческих видения Девы Марии. Ставшие впоследствии известными как "Три тайны Фатимы", первый и второй касались природы Ада и возникновения Первой и Второй мировой войны и гонениями на христиан в XX веке.Третье пророчество касалось судьбы всего мира, и хотя текст третьего секрета был официально выпущен Папой Римским Иоанном Павлом II в 2000 году,Многие утверждают, что это не весь секрет, а полный текст загадочного пророчества все еще храниться в архивах Ватикана.Великий гримуар "Красный дракон"Некоторые считают, что в секретных хранилищах находиться обширнейшая библиотека оккультной литературы. Называют даже некоторые книги, которые могут быть там спрятаны.Например, так называемый Великий Гримуар "Красный дракон", точная дата написания которого не известно. Гримуар, как говорят, содержит ритуал для вызова Люцифера Рофокале, премьер-министра Ада, а также других обитателей подземного мира.Также в книге приводятся заклинания, различные формулы и секреты весьма опасные для непосвященных.ХроновизорИ наконец, один из самых фантастических и вместе с тем интересных предметов, который может храниться в Ватикане, это "хроновизор", прибор благодаря которому можно просматривать любое историческое событие, — точно так же, как мы смотрим телевизор.О его возможном существовании мир узнал со слов отца Пеллегрино Эрнетти, бывшего священником-бенедиктинцем, в 1970-х годах дававшего интервью журналистам, в которых говорил, что устройство было разработано совместно с ведущими учеными Энрико Ферми и Вернером фон Брауном, и могло не только показывать, но и записывать изображения.Хотя многие предположения кажется фантастично, Ватикану стоит только раскрыть доступ к своим архивам, что - бы развеять все мифы его окружающий, но вот почему-то он на это пока не идет, возможно, ситуация все же измениться с новым Папой.

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